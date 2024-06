Przegląd prasy z tygodnia 9.06.2024. Co działo się we Wrocławiu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wrocławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych - w Parku Staromiejskim zaroiło się od dziewiarek”?

Przegląd tygodnia: Wrocław, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych - w Parku Staromiejskim zaroiło się od dziewiarek Wielu wrocławian spacerujących w sobotę w Parku Staromiejskim przystawało zdumionych widokiem kilkudziesięciu dziewiarek, które rozsiadły się na kocach. 8 czerwca przypada Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych, święto wszystkich osób robiących na drutach i szydełkujących. To okazja, żeby pokazać, że hobby, które jeszcze kilka lat temu kojarzyło się z naszymi babciami, przeżywa prawdziwy renesans. 📢 Tłumy wrocławian i turystów podczas otwarcia Bastionu Sakwowego we Wrocławiu. Nowe miejsce relaksu dla mieszkańców. [Zobaczcie zdjęcia] Dziś o godzinie 10:00 symbolicznie wrocławianie wspólnymi siłami usunęli bramę ogrodzeniową i otworzyli Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Na otwarcie przybył tłum mieszkańców oraz turystów. Sami organizatorzy byli trochę zaskoczeni taką ilością zainteresowanych. Kolejka ustawiała się już przed godziną 9:00.

Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu.

📢 Specjały Nadodrza - kulinarne święto w ten weekend po raz kolejny zawita na Nadodrze Już w ten weekend będzie okazja, by przekonać się jak smakuje Nadodrze! Specjały Nadodrza to cykliczne kulinarne wydarzenie, które odczarowuje to wrocławskie osiedle i pokazuje, że warto tutaj wpaść na coś dobrego do jedzenia. Nadodrzańscy szefowie kuchni po raz kolejny przygotowali dania, które zawrócą gościom w głowach.

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tylko teraz w PROROWERY.pl Wrocław kupisz rower taniej nawet do 2000 zł - to najlepszy czas na zakup roweru Wakacje to idealny okres na zakup roweru dla siebie lub dla całej rodziny. W znajdującym się bliskie Ciebie PROROWERY Wrocław możesz kupić rowery elektryczne górskie, gravel, trekking, cross takich renomowanych marek jak: ROMET, Ridley, Jobobike, Winora, Pucky. Rowery sprzedawane są w bezkonkurencyjnych cenach, w ratach RRSO 0%, a teraz można skorzystać jeszcze z promocji na rowery z kolekcji 2024 nawet 2000 zł taniej. W PROROWERY Wrocław możesz skorzystać z fachowego doradztwa naszych ekspertów oraz możliwości przetestowania roweru przed zakupem.

📢 Stłuczka na u. Drobnera we Wrocławiu. Tramwaj MPK połamał pantograf! Utrudnienia dla kierowców W piątkowy poranek mieszkańcy Wrocławia napotkali na znaczące utrudnienia w ruchu tramwajowym w rejonie skrzyżowania ulic Drobnera i Dubois. Awaria pantografu jednego z tramwajów nie tylko spowodowała opóźnienia, ale też wymusiła zmiany w trasach sześciu linii tramwajowych oraz jednej autobusowej. Jakie skutki miała ta awaria dla mieszkańców Wrocławia i jakie działania podjęto, aby jak najszybciej przywrócić normalny ruch? 📢 Czy symbole religijne znikną z wrocławskiego urzędu? Jest wniosek Rady Miasta W ostatnich dniach, Wrocław stał się areną gorącej debaty dotyczącej neutralności religijnej w przestrzeni publicznej. Rada Miejska Wrocławia, podczas sesji w czwartek, 6 maja, zagłosowała za apelem do Prezydenta Jacka Sutryka o usunięcie symboli religijnych z wrocławskiego magistratu. Decyzja ta, inspirowana postępowaniem prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, wywołała szerokie dyskusje na temat świeckości urzędów i ich neutralności wobec różnych wyznań.

📢 Koncerty, wyścigi, potańcówki, wystawy, targi tak zapowiada się nadchodzący weekend we Wrocławiu. Co wybrać? Zobaczcie nasze propozycje! Koncerty, wyścigi konne, potańcówki, wystawy tak zapowiada się nadchodzący weekend 7-9 czerwca we Wrocławiu. Nie ma wątpliwości, że Wrocław oferuje wiele możliwości spędzenia aktywnie czasu w nadchodzący weekend. Bez względu na to, czy interesują Cię kulturalne wydarzenia, sportowe emocje czy po prostu przyjemność związana ze zwiedzaniem miasta, na pewno znajdziesz coś dla siebie! 📢 Święto 10 Wrocławskiej Brygady Łączności - wrocławska jednostka wojskowa świętowała pierwszą rocznicę utworzenia W koszarach przy ul. Trzmielowickiej na wrocławskiej Leśnicy 10 Wrocławska Brygada Łączności zaprezentowała się z najlepszej strony. Oprócz prezentacji najnowocześniejszego sprzętu łącznościowego na odwiedzających czekały skoki spadochronowe, pokazowa obrona konwoju VIP, kurs pierwszej pomocy, czy tor przeszkód.

📢 "Napoli 1841" premiera spektaklu baletowego w Operze Wrocławskiej. Ciekawe zakończenie sezonu artystycznego. Zobaczcie zdjęcia! Opera Wrocławska zakończy sezon artystyczny 2023/2024 wyjątkową premierą baletową "Napoli 1841". Premiera odbędzie się 8 czerwca i będzie to polska premiera tego rzadko wykonywanego dzieła. Choreografię stworzyli August Bournonville oraz Johan Kobborg, a muzykę skomponowali czterej duńscy kompozytorzy romantyzmu: Holger Paulli, Eduard Helsted, Niels Wilhelm Gade i Hans Christian Lumbye. 📢 Nowe mieszkania przy Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu: Archicom rozpoczyna przedsprzedaż Archicom ogłosił start przedsprzedaży swojej najnowszej inwestycji mieszkalnej, zlokalizowanej tuż przy Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu. Projekt "Gwarna" ma być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców szukających kameralnego mieszkania w centrum miasta, z łatwym dostępem do komunikacji i urokliwym widokiem na zabytkowy dworzec. 📢 Instalacja nowych przystanków wiedeńskich "Hutmen". Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość Rozpoczęcie budowy przystanków wiedeńskich "Hutmen" na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu niesie za sobą utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Prace, które rozpoczną się w poniedziałek 10 czerwca, potrwają aż do jesieni, wprowadzając tymczasową organizację ruchu.

📢 Kiedy do Wrocławia przyjeżdżają nowe tramwaje? Odpowiadamy: w ciemną noc. Zobaczcie zdjęcia! Wrocławski transport miejski przechodzi prawdziwą metamorfozę dzięki nowym tramwajom, które są dostarczane do miasta. W tle tej zmiany stoi zaawansowana logistyka i precyzyjne planowanie, które umożliwiają bezproblemowe dostarczenie tych nowoczesnych pojazdów. Co więcej, każdy z nowych tramwajów przechodzi szereg kontroli i testów, zanim zostanie włączony do regularnej obsługi pasażerów. 📢 Rozpoczynają się letnie, darmowe koncerty organowe w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Pierwszy koncert już 7 czerwca! Już w najbliższy piątek, 7 czerwca, o godzinie 19:00 odbędzie się pierwszy recital z cyklu wakacyjnych koncertów organowych w bazylice św. Elżbiety. Wystąpi Jan Surma, grając na odbudowanych po 46 latach organach Michaela Englera. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Zachęcamy do zapoznania się z programem koncertu.

📢 Rękodzieło, ozdoby, odzież to wszystko na Targach Rzeczy Niepospolitych na placu pod katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu Na placu pod katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu odbędą się Targi Rzeczy Niepospolitych, organizowane po raz kolejny przez Artishop. Na tym wyjątkowym wydarzeniu będzie można nabyć ręcznie robioną biżuterię, dekoracje do domu, autorskie dodatki do odzieży, świeczki zapachowe, ręcznie wykonane zabawki i wiele więcej. 📢 Nowe strefy płatnego parkowania we Wrocławiu! Gdzie tym razem zapłacimy za postój? Wrocław planuje wprowadzenie płatnych miejsc parkingowych na osiedlu Nadodrze, co oznacza istotne zmiany dla kierowców przyzwyczajonych do darmowego parkowania w tej części miasta. Zmiany te dotyczą głównie ulic takich jak Drobnera, pl. św. Macieja, Prusa i Kilińskiego. Decyzja ta jest odpowiedzią na wniosek Rady Osiedla Nadodrze i ma na celu ograniczenie liczby osób parkujących w tej okolicy w poszukiwaniu darmowych miejsc blisko centrum.

📢 Co dalej z Dworcem Nadodrze? Ten zabytkowy budynek niszczeje z dnia na dzień Wrocławski Dworzec Nadodrze, zabytek oczekujący na swoje drugie życie, pozostaje w zawieszeniu pomimo planów i przygotowań do jego rewitalizacji. Inwestor, katowicka spółka DL Invest Group, przejęła nieruchomość prawie trzy lata temu, lecz do dzisiaj nie rozpoczęto żadnych prac budowlanych. Czy i kiedy dworzec odzyska swój dawny blask? 📢 Mamy to! Koszykarze Śląska Wrocław zdobyli brązowy medal Orlen Basket Ligi. [ZDJĘCIA] W emocjonującym finale o brązowy medal mistrzostw Polski, koszykarze Śląska Wrocław, wspierani przez blisko 4,5 tysiąca kibiców, wywalczyli zwycięstwo nad PGE Spójnią Stargard. Spotkanie, które odbyło się w Hali Stulecia, zakończyło się wynikiem 87:85 na korzyść dolnośląskiego zespołu. Ten niezapomniany wieczór pełen sportowych emocji i niezwykłej atmosfery, stworzonej przez fanów Śląska, na długo zostanie w pamięci uczestników.

📢 Mieszkańcy Psiego Pola czekają na otwarcie nowego aquaparku. Kiedy to nastąpi? ZDJĘCIA Wrocławski Aquapark Zakrzów, zlokalizowany przy ulicy Wilanowskiej, pozostaje zamknięty pomimo pierwotnych zapowiedzi otwarcia już na wiosnę tego roku. Wrocławianie z niecierpliwością oczekują na możliwość skorzystania z nowoczesnego kompleksu basenowego, który miał być gotowy do użytku już kilka miesięcy temu. W planach było otwarcie na Dzień Dziecka, co miało być wspaniałym prezentem dla najmłodszych mieszkańców miasta, jednak termin ten również przeszedł do historii bez większych zmian w dostępności obiektu. 📢 Złodzieje napadli na bank we Wrocławiu. Wysadzili bankomat i ukradli gotówkę. Mamy ZDJĘCIA I FILM Dzisiaj w nocy (z 4 na 5 czerwca) we Wrocławiu doszło do spektakularnego napadu na bank. Nieznani sprawcy wysadzili witrynę banku Spółdzielczej Grupy Bankowej, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Strachocińskiej, a następnie ukradli gotówkę z bankomatu i uciekli!

📢 Święto 10 Wrocławskiej Brygady Łączności - w koszarach przy ul. Trzmielowickiej będzie czekać na wrocławian mnóstwo atrakcji Skoki ze spadochronem, rekonstrukcje historyczne, nowoczesny sprzęt wojskowy i możliwość skorzystania ze strzelnicy. To tylko część pokazów, które przygotowała 10 Wrocławska Brygada Łączności z okazji swojego święta. W koszarach przy ul. Trzmielowickiej 28 na wrocławian czeka mnóstwo atrakcji. Okazją do świętowania jest pierwsza rocznica utworzenia 10 Wrocławskiej Brygady Łączności.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.