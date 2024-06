Koncerty, wyścigi, potańcówki, wystawy, targi tak zapowiada się nadchodzący weekend we Wrocławiu. Co wybrać? Zobaczcie nasze propozycje!

Co robić, gdzie się wybrać we Wrocławiu? Zobacz propozycje w naszej galerii.

Oto kilka naszych propozycji weekendowych:

II Pchli Targ na Oporowie

Międzynarodowy Festiwal Kryminału

Naturalne perfumy - warsztaty aromaterapii

Oprowadzanie po Starym Cmentarzu Żydowskim

Otwarcie Bastionu Sakwowego we Wrocławiu

Piosenki Marka Grechuty na letnim dziedzińcu Dworu Polskiego

Potańcówka Wrocławska 2024

Silent Disco na Przystanku Rondo

Suempol Ladies Day

Warsztaty Kulinarne dla dzieci

We Wrocławiu można spodziewać się przyjemnych letnich temperatur.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wyniesie 25%. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Wrocławia w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 21°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie północno-zachodni.