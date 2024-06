Nie do pomyślenia! Groby jednego z wrocławskich cmentarzy oblane fekaliami. Kto za tym stoi?

W nocy z piątku na sobotę, 14 na 15 czerwca, na cmentarzu parafialnym przy ul. Rędzińskiej we Wrocławiu doszło do zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Osoby odwiedzające groby swoich bliskich zostały zaskoczone nieprzyjemnym odkryciem – nieznany sprawca oblany fekaliami dziewięć nagrobków, co wywołało falę oburzenia wśród wrocławian.