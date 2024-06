Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych - w Parku Staromiejskim zaroiło się od dziewiarek

Wrocław. The Knitting Place

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych w Parku Staromiejskim zorganizowała społeczność "Wrocław. The Knitting Place". W wydarzeniu wzięły udział dziewiarki z całego Wrocławia, wiele z nich zabrało ze sobą swoje rodziny. Atmosfera spotkania była iście piknikowa. Na kocykach oprócz robótek, motków i wzorów znalazły się przekąski, owoce i napoje.

Dla osób postronnych spotkanie mogło wyglądać jak zjazd obcokrajowców, co rusz dało się słyszeć "reglan, enterlac, motowidło". I chociaż faktycznie dla niewprawnego ucha brzmiało to obco, to jednak dziewiarki w mig rozumiały, o co chodzi.