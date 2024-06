Kto z Was widział już wyremontowany Bastion Sakwowy? Uwaga, Wzgórze Partyzantów przejdzie kolejny remont

W sobotę, 8 czerwca, mieszkańcy Wrocławia i turyści mieli okazję po raz pierwszy odwiedzić odnowiony Bastion Sakwowy, który został udostępniony po ponad dwuletnim remoncie. Otwarcie tego zabytkowego miejsca to jednak dopiero początek szeroko zakrojonych prac rewitalizacyjnych. Wrocław zamierza kontynuować odnawianie Wzgórza Partyzantów, aby jeszcze bardziej podnieść jego wartość historyczną i estetyczną.

Nowe etapy rewitalizacji

- Wrocław powinien pójść za ciosem. Zamierzamy jeszcze w czerwcu ogłosić przetarg na drugi etap rewitalizacji. Obejmie on między innymi remont zabytkowych toalet od strony ul. Nowej. W jego zakres wejdzie również uporządkowanie szczytu wzgórza. Pojawi się na nim oświetlenie. Zrewitalizowana zostanie także płyta, która jest podstawą dawnej gloriety – zadeklarował prezydent Jacek Sutryk .

Dodatkowo, Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje projekt, który ma na celu remont promenady nad fosą oraz przyległej zieleni parkowej. Projekt ten ma zakończyć się do końca roku, a realizacja zostanie wsparta środkami zewnętrznymi.

Poprawa dostępności Wzgórza Partyzantów to kolejny ważny aspekt planowanych działań. Planowane jest stworzenie nowych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów, co znacząco ułatwi dostęp do bastionu z różnych stron miasta.

Zmiany te wpisują się w szeroko zakrojoną strategię miasta, mającą na celu nie tylko odnowienie zabytków, ale również zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów odwiedzających Wrocław.