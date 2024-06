Prasówka Wrocław 20.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „XXII Przegląd Sztuki SURVIVAL zawita na Brochów. Rusza najciekawszy festiwal sztuki współczesnej w Polsce.”?

Prasówka Wrocław 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 XXII Przegląd Sztuki SURVIVAL zawita na Brochów. Rusza najciekawszy festiwal sztuki współczesnej w Polsce. Przegląd Sztuki SURVIVAL to jeden z najciekawszych festiwali sztuki współczesnej w Polsce. To już dwudziesta druga edycja, w tym roku organizatorzy zapraszają nas na Brochów, by doświadczać sztuki w nietypowym, pozamuzealnym otoczeniu. Przeglądowi będą towarzyszyć wykłady, warsztaty, dyskusje i oprowadzania kuratorskie, w tym również skierowane do dzieci.

📢 Tu jest jak w Prowansji. Na plantacjach blisko Jeleniej Góry zakwitła lawenda. Pachnie obłędnie i cudnie wygląda. Zrobicie świetne zdjęcia Nie trzeba jechać do Prowansji, by poczuć urok tej francuskiej krainy. Blisko Jeleniej Góry zachwycą was pola lawendowe. Rośliny właśnie zakwitły. Uprawy ciągną się po horyzont. Zapach jest obłędny, a widoki jasnofioletowych plantacji są fantastyczne. Zrobicie tu świetne zdjęcia. W galerii znajdziecie opisy plantacji i wskazówki dojazdu. Wybierzcie się koniecznie!

📢 Kolejna kontrowersyjna wystawa na ulicy Szewskiej. Tym razem jej tytuł to: „Zdejmij mundur i przeproś matkę” W sercu Wrocławia, na ulicy Szewskiej, wystawa sztuki pod nazwą "Frenezja i niepodległość" stała się źródłem gorących dyskusji. Organizowana w ramach 22. przeglądu sztuki Survival, współfinansowana przez Urząd Miasta, wywołała kontrowersje z powodu jednej z prezentowanych prac. Obraz pt. „Zdejmij mundur i przeproś matkę” przedstawiający nagiego mężczyznę klęczącego przed kobietą, zyskał uwagę i krytykę w mediach społecznościowych, gdzie zinterpretowano go jako atak na służby mundurowe.

Prasówka 20.06 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jest wniosek o wyburzenie dawnego salonu samochodowego Subaru we Wrocławiu. Co dalej z tym miejscem? W miejscu, gdzie niegdyś znajdował się salon Subaru przy ul. Krakowskiej 1 we Wrocławiu, deweloper Triada Dom rozpoczął prace rozbiórkowe. Co dokładnie pojawi się na tej działce? Mieszkańcy są pełni spekulacji, a my postanowiliśmy przyjrzeć się temu bliżej.

📢 Nie do pomyślenia! Groby jednego z wrocławskich cmentarzy oblane fekaliami. Kto za tym stoi? Wrocławski cmentarz przy ul. Rędzińskiej stał się miejscem szokującego aktu wandalizmu. Nieznany sprawca oblany fekaliami dziewięć grobów, wywołując oburzenie wśród mieszkańców miasta. Policja prowadzi intensywne śledztwo, aby znaleźć odpowiedzialnych. 📢 We Wrocławiu powstaje coraz więcej stref płatnego parkowania. Gdzie jeszcze można za darmo zostawić samochód? W poszukiwaniu bezpłatnego miejsca parkingowego w centrum Wrocławia, wielu kierowców może czuć się zniechęconych. Szczególnie w okolicy Rynku, znalezienie takiego miejsca graniczy z cudem. Jednakże, mimo rosnących obszarów płatnego parkowania, wciąż istnieją zakątki, gdzie można zostawić samochód bez obaw o dodatkowe koszty. 📢 Festiwal Rękodzieła na Psim Polu - szansa na unikatowe zakupy już 22 czerwca W sobotę 22 czerwca ryneczek Psiego Pola zmieni się w prawdziwe rękodzielnicze serce Wrocławia, a wszystko za sprawą Festiwalu Rękodzieła, który odbywa się w ramach trwających obchodów Święta Wrocławia. Kiermasz będzie idealną okazją do zakupu oryginalnych i unikatowych przedmiotów.

📢 Otwarta Pomorska - 22 czerwca mieszkańcy Nadodrza będą świętować! Przez kilka ostatnich lat remont ul. Pomorskiej na wrocławskim Nadodrzu dał się mocno odczuć mieszkańcom. Zamknięcie głównej ulicy na osiedlu, wielomiesięczne wykopy i ciężkie prace utrudniały przemieszczanie się. Ale 1 czerwca ulica została ponownie otwarta dla ruchu samochodowego, a wkrótce wrócą na nią również tramwaje. Jest więc to idealna okazja do lokalnego świętowania.

