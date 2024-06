We Wrocławiu powstanie coś specjalnego dla miłośników przyrody. Dwa nowe parki z placem zabaw i jeziorkiem

Wrocław wzbogaci się o dwa nowe parki, które mają stać się zielonymi płucami miasta i miejscem wypoczynku dla mieszkańców. Jeden z nich, zlokalizowany w północnej części miasta, zaoferuje staw i bogate zaplecze rekreacyjne, podczas gdy drugi, na południowym-zachodzie, zostanie wyposażony w nowoczesny plac zabaw. Inwestycje te mają na celu nie tylko zwiększenie atrakcyjności Wrocławia jako miejsca do życia, ale również poprawę ekologii i dostępu do terenów zielonych.

Park na Lipie Piotrowskiej: nowa oaza spokoju

W północnej części Wrocławia, na Lipie Piotrowskiej, powstanie park o powierzchni około 3,2 hektara. Lokalizacja ta została starannie wybrana, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do zielonych przestrzeni i miejsca do aktywnego wypoczynku. Projekt parku jest obecnie konsultowany z mieszkańcami, co pozwoli na dostosowanie go do ich potrzeb i oczekiwań. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest przychylny naszym zamiarom, jednak oczekuje przedstawienia projektu, jak ten park miałby wyglądać. Chcemy rozpoznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców, dlatego przedstawiamy do analizy dwie propozycje – mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, Jacek Mól. W ramach konsultacji mieszkańcy mają możliwość wyboru między dwoma koncepcjami: "Leśna Arena" i "Żywioły". Każda z nich oferuje unikalne atrakcje, takie jak strefy aktywności, pagórki rekreacyjne, zbiorniki wodne oraz przestrzenie do odpoczynku. Decyzja o ostatecznym kształcie parku zostanie podjęta po zakończeniu konsultacji.

Park na Klecinie: Przestrzeń dla Młodszych i Starszych

Na południowym-zachodzie Wrocławia, na Klecinie, powstaje park, który ma być gotowy już w październiku tego roku. W przeciwieństwie do parku na Lipie Piotrowskiej, ten projekt jest już w zaawansowanej fazie realizacji. Park zostanie wyposażony w liczne atrakcje, w tym plac zabaw, ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery, co czyni go idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi.

Za realizację parku odpowiada Zarząd Inwestycji Miejskich, a jego budowa ma kosztować blisko 480 tys. zł. W parku pojawi się 78 nowych drzew oraz ponad tysiąc krzewów i bylin, co znacząco wzbogaci lokalną biologię i estetykę. Nowe ścieżki i trawniki zapewnią mieszkańcom komfortowy dostęp do terenów zielonych i miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Inwestycje te pokazują, jak ważna jest dla Wrocławia zrównoważona urbanistyka i dbałość o ekologię. Nowe parki mają nie tylko poprawić jakość życia mieszkańców, ale również przyczynić się do ochrony środowiska i promowania zdrowego stylu życia. Wrocław zyska dzięki temu nie tylko nowe przestrzenie do wypoczynku, ale również ważne punkty na mapie miasta, sprzyjające integracji społecznej i aktywności fizycznej. Wrocławianie z niecierpliwością oczekują na otwarcie parków, które mają stać się nowymi, atrakcyjnymi punktami na mapie miasta. Dzięki zaangażowaniu władz i mieszkańców, Wrocław stale się rozwija, stając się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia.

