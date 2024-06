Nowe strefy płatnego parkowania we Wrocławiu! Gdzie tym razem zapłacimy za postój?

Dlaczego wprowadzane są płatne miejsca parkingowe?

"Na ten ruch miasto czekało do otwarcia ul. Pomorskiej, której remont niedawno się zakończył. Płatne miejsca zostaną wprowadzone na wniosek Rady Osiedla Nadodrze. Mają zniechęcić osoby, które szukają darmowych parkingów blisko centrum do parkowania na Nadodrzu. W ten sposób zabierali miejsca postojowe mieszkańcom osiedla."

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na ustanowienie 108 nowych płatnych miejsc parkingowych na Nadodrzu, które dotychczas były dostępne bez opłat. Decyzja ta została podjęta po zakończeniu remontu ul. Pomorskiej, co było jednym z czekanych przez miasto momentów do wprowadzenia płatności za parkowanie.

Lokalizacje i liczba nowych płatnych miejsc

Dla kierowców, którzy zdecydują się na parkowanie na nowo wprowadzonych płatnych miejscach, cennik będzie wyglądał następująco: pierwsza godzina parkowania będzie kosztować 3 złote, druga 3,10 zł, trzecia 3,30 zł, a każda kolejna 3 złote. Mieszkańcy Nadodrza będą mieli możliwość wykupienia abonamentu na parkowanie w cenie 100 złotych na rok, co jest atrakcyjną ofertą dla osób mieszkających w tej lokalizacji.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Przetarg na ustanowienie nowych płatnych miejsc parkingowych trwa, a oferty firm mogą być składane do 13 czerwca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, płatne miejsca parkingowe mogą zacząć obowiązywać już za około 2 miesiące, czyli pod koniec wakacji. To oznacza, że kierowcy mają jeszcze trochę czasu, aby przygotować się na te zmiany.

Wprowadzenie płatnych miejsc parkingowych na Nadodrzu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i ma na celu zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla osób faktycznie mieszkających w tej części Wrocławia. Mimo że dla wielu kierowców może to oznaczać konieczność dostosowania się do nowych przepisów, jest to krok mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców Nadodrza.

