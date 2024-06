Instalacja nowych przystanków wiedeńskich "Hutmen". Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Przystanki wiedeńskie, zyskujące na popularności we Wrocławiu, są już obecne na takich ulicach jak Traugutta, Piłsudskiego, Hubskiej, czy Trzebnickiej. Ich głównym celem jest ułatwienie pasażerom dostępu do tramwajów poprzez podwyższenie poziomu jezdni do wysokości chodnika. To znacząco wpływa na komfort i bezpieczeństwo użytkowników komunikacji miejskiej.