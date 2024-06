Specjały Nadodrza - kulinarne święto w ten weekend po raz kolejny zawita na Nadodrze Aleksandra Karpecka

Już w ten weekend będzie okazja, by przekonać się jak smakuje Nadodrze! Specjały Nadodrza to cykliczne kulinarne wydarzenie, które odczarowuje to wrocławskie osiedle i pokazuje, że warto tutaj wpaść na coś dobrego do jedzenia. Nadodrzańscy szefowie kuchni po raz kolejny przygotowali dania, które zawrócą gościom w głowach.