Stłuczka na u. Drobnera we Wrocławiu. Tramwaj MPK połamał pantograf! Utrudnienia dla kierowców

Awaria na skrzyżowaniu

Sytuacja na miejscu była bardzo napięta. Tramwaj, który zablokował ruch, stał na zakręcie, uniemożliwiając przejazd pojazdów w kierunku mostów Uniwersyteckich. To wydarzenie było początkiem większych problemów dla pasażerów korzystających z miejskiej komunikacji w tym rejonie Wrocławia.

W piątek rano, na skrzyżowaniu ulic Drobnera i Dubois, doszło do awarii tramwaju, który z powodu połamanego pantografu zatrzymał się tuż przed przystankiem. Ta niespodziewana przeszkoda spowodowała znaczne utrudnienia w ruchu, nie tylko dla innych tramwajów, ale również dla samochodów.

Zmiany w trasach komunikacji miejskiej

Sześć linii tramwajowych oraz jedna linia autobusowa zostały tymczasowo przekierowane na alternatywne trasy. Te zmiany dotyczyły głównie omijania miejsca, gdzie doszło do awarii. Pasażerowie musieli liczyć się z dłuższym czasem przejazdu oraz zmianami w lokalizacjach przystanków.

- Sytuacja z połamanym pantografem jest już opanowana. Tramwaj trafi na zajezdnię, a nasi specjaliści sprawdzą czy nadaje się już do dalszej jazdy - mówi "Gazecie Wrocławskiej" Katarzyna Pawlak, rzeczniczka MPK Wrocław.

Niestety, to nie był koniec problemów MPK tego dnia. Kolejne utrudnienia pojawiły się, gdy tramwaj linii 19 wykoleił się w rejonie ul. Drobnera. Motorniczy próbował ominąć miejsce awarii, korzystając z nieużywanej zwrotnicy, co doprowadziło do wykolejenia środkowej części tramwaju.

Ekipa techniczna natychmiast przystąpiła do pracy nad przywróceniem wozu na tory. Tymczasowe zmiany w trasach pozostałych linii były nadal aktualne, co wymagało od pasażerów cierpliwości i dostosowania się do nowych warunków podróży.

