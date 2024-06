Mieszkańcy Psiego Pola czekają na otwarcie nowego aquaparku. Kiedy to nastąpi?

Niekończące się oczekiwanie na otwarcie

Aquapark Zakrzów miał być nową atrakcją na mapie Wrocławia, oferując mieszkańcom nie tylko możliwość aktywnego wypoczynku, ale i chwil relaksu w nowoczesnym kompleksie basenowym. Zapowiedzi otwarcia obiektu pojawiały się już od lutego, kiedy to zakończyć miały się "ostatnie prace remontowe". Mimo to, wrocławianie wciąż czekają na dostęp do aquaparku, a kolejne terminy otwarcia przesuwane są jak w kalejdoskopie.

Początkowo, otwarcie zaplanowane na kwiecień, miało być przepustką do wiosennego relaksu dla mieszkańców miasta. Kiedy kwiecień minął bez zmian, maj miał przynieść rozwiązanie i otwarcie na Dzień Dziecka. Jednak, jak przyznała spółka, "może na Dzień Dziecka, ale nie należy przywiązywać się do tego terminu", co jedynie zwiększyło frustrację oczekujących.