Czy symbole religijne znikną z wrocławskiego urzędu? Jest wniosek Rady Miasta

Apel o "neutralność"

- Rzeczpospolita jest państwem świeckim co gwarantuje konstytucja i inne ustawy. Każdy ma prawo do swoich wierzeń, jednak tu chodzi o sam Urząd, który powinien zachować neutralność. Eksponowanie symboli religijnych u mieszkańców odwiedzających urząd lub samych pracowników urzędu może powodować zakłopotanie lub poczucie wykluczenia - mówi Dorota Pędziwiatr, radna miejska.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni zdecydowali się na krok w kierunku zapewnienia neutralności religijnej w urzędzie miejskim. Projekt apelu, który ma na celu usunięcie symboli religijnych oraz eliminację ich używania podczas oficjalnych uroczystości, opiera się na ustawie z 1989 roku o gwarancji wolności sumienia i wyznania. Argument za taką zmianą oparty jest na świeckości urzędu i konieczności zapewnienia, by każdy mieszkaniec, niezależnie od swoich przekonań religijnych, czuł się komfortowo.

Inicjatywa Lewicy

Kwestia usuwania symboli religijnych z urzędów nie jest nowa i budzi kontrowersje nie tylko we Wrocławiu. Wypowiedź prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, na antenie wrocławskiego radia, w której wyraził swoje wątpliwości co do takich działań, pokazuje, że decyzja nie jest łatwa.