Otwarta Pomorska - 22 czerwca mieszkańcy Nadodrza będą świętować!

Remont ulicy Pomorskiej

Kiedy odbędzie się Święto Otwarta Pomorska?

Jakie atrakcje czekają na ul. Pomorskiej?

Co czeka na wrocławian 22 czerwca na ulicy Pomorskiej? Premiera mapy "Pomorska i przyjaciele". Tytułowi przyjaciele to przedsiębiorcy, a także mieszkańcy, dla których Pomorska to coś więcej niż adres firmy czy zamieszkania. Na mapie znajdziecie sklepy, lokale usługowe i gastronomiczne, miejsca kultury i instytucje

mieszczące się przy Pomorskiej oraz w najbliższej okolicy. Mapkę można będzie bezpłatnie pobrać m.in. na stoisku Infopunktu Nadodrze na placyku przy Kaszubskiej.

Wśród atrakcji z okazji Święta Otwarta Pomorska warto zwrócić uwagę na warsztaty kulinarne, których rezultat będzie można spróbować na społecznym lunchu. Święto to też okazja do licznych wystaw - poczynając od ekspozycji w Archiwum Państwowym, poprzez galerię Bulvary, a na przestrzeni wzdłuż ulicy kończąc. A to nie koniec atrakcji! Na placyku przy ul. Kaszubskiej będzie grał zespół O!drakapela.

22 czerwca będzie również okazja do spacerów z przewodnikami. Pierwszy z nich będzie sąsiedzko-historyczny, drugi zaś zabierze chętnych w filmowe kadry, które powstały w okolicy.

Wszystkie atrakcje jakie zostały przygotowane na Święto znajdziecie na Facebooku wydarzenia.