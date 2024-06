Pamiętacie symbole III Rzeszy we Wrocławiu? Ekipa filmowa ponownie wraca na plan do Wrocławia

Utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z planowanymi na 23 czerwca zdjęciami, ulica Podwale zostanie zamknięta dla ruchu przez 12 godzin – od 12:00 do 24:00. Zamknięcie to dotyczy odcinka ulicy na wysokości Komendy Wojewódzkiej Policji. Co więcej, mieszkańcy Wrocławia muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu pojazdów MPK, które dotkną linii tramwajowych 3, 10, 11, 12, 13, 72 oraz autobusowych 106, 148, 149, 206, 249. Dokładne rozpiski zmienionych tras są dostępne dla zainteresowanych na końcu tego artykułu.

Wrocławskie ulice cofną się w czasie

Centrum Wrocławia znów zamieni się w filmowy plan. Na ulicach pojawią się elementy scenografii nawiązujące do lat 30. XX wieku, w tym flagi ze swastykami, co jest związane z przedwojennym ustawieniem akcji serialu. Filmowcy zadbają o to, by każdy detal odzwierciedlał tamten okres. Już wcześniej, w maju, zdjęcia realizowane były na placu Uniwersyteckim, ulicy Włodkowica oraz bulwarach nad Odrą, przyciągając uwagę mieszkańców i turystów.