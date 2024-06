Bystrzyca wieczorami naprawdę ma swój klimat. Teraz możesz go poczuć i Ty! Jakub Mielcarz, Konrad Bałajewicz

Centrum Rekreacji Przystań Wrocław Złotniki

Wrocław, miasto znane z malowniczych krajobrazów i bogatej historii, oferuje wiele atrakcji dla mieszkańców oraz turystów. Jednak to, co wydarzy się 22 czerwca, przyciągnie uwagę nie tylko miłośników przyrody, ale także tych, którzy pragną przeżyć niezapomnianą przygodę. Nocny spływ pontonowy wzdłuż Bystrzycy, zwanej wrocławską Amazonką, to wyjątkowa okazja, by zobaczyć jedne z najpiękniejszych zakątków miasta w zupełnie nowym świetle.