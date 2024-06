Co dalej z Dworcem Nadodrze? Ten zabytkowy budynek niszczeje z dnia na dzień

Dwie koncepcje rewitalizacji

Dworzec Nadodrze, będący drugim co do ważności dworcem we Wrocławiu, od lat boryka się z problemem degradacji. Początkowo inwestor przedstawił dwie koncepcje rewitalizacji. Pierwsza zakładała przekształcenie dworca w biurowiec z obszerną przestrzenią na działalność restauracyjną, handlową i usługową. Miało to na celu ożywienie placu Staszica i całego osiedla Nadodrze, nadając mu nowy, rozrywkowy charakter.

Druga koncepcja skłaniała się ku przekształceniu dworca w hotel, z apartamentami premium w historycznej części budynku i dodatkowymi pokojami hotelowymi w nowo wybudowanej części. Obie opcje miały na celu nie tylko odnowienie zabytkowego budynku, ale również wzbogacenie oferty usługowej w jego bezpośrednim otoczeniu.