XXII Przegląd Sztuki SURVIVAL zawita na Brochów. Rusza najciekawszy festiwal sztuki współczesnej w Polsce. Aleksandra Karpecka

Przegląd Sztuki SURVIVAL to jeden z najciekawszych festiwali sztuki współczesnej w Polsce. To już dwudziesta druga edycja, w tym roku organizatorzy zapraszają nas na Brochów, by doświadczać sztuki w nietypowym, pozamuzealnym otoczeniu. Przeglądowi będą towarzyszyć wykłady, warsztaty, dyskusje i oprowadzania kuratorskie, w tym również skierowane do dzieci.