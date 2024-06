Kiedy do Wrocławia przyjeżdżają nowe tramwaje? Odpowiadamy: w ciemną noc

Wrocławski transport miejski przechodzi prawdziwą metamorfozę dzięki nowym tramwajom, które są dostarczane do miasta. W tle tej zmiany stoi zaawansowana logistyka i precyzyjne planowanie, które umożliwiają bezproblemowe dostarczenie tych nowoczesnych pojazdów. Co więcej, każdy z nowych tramwajów przechodzi szereg kontroli i testów, zanim zostanie włączony do regularnej obsługi pasażerów.

Nowoczesne tramwaje zmierzają do Wrocławia

MPK Wrocław nieustannie dąży do modernizacji swojej floty tramwajowej. W tym celu zawarto umowy z renomowanymi producentami, takimi jak poznańska firma Modertrans oraz bydgoska PESA. Dzięki tym umowom, do Wrocławia cyklicznie trafiają nowoczesne tramwaje, które mają na celu zwiększenie komfortu i efektywności miejskiego transportu publicznego. Do końca bieżącego miesiąca oczekiwana jest dostawa kolejnych tramwajów modelu Moderus Gamma. Już teraz miasto wzbogaciło się o pierwsze sztuki, które zostały niedawno zaprezentowane publiczności. Cały proces dostawy jest skomplikowany i wymaga precyzyjnego planowania, o czym świadczy fakt, że od podpisania umowy do dostawy pierwszego tramwaju mija niemal rok. - Czas realizacji umowy, od momentu jej podpisania do dostawy pierwszego tramwaju, w tym konkretnym przypadku wyniósł prawie rok. Mowa o projekcie i produkcji. Natomiast sama fizyczna dostawa tramwaju, w przypadku producenta z Poznania, odbywa się w ciągu jednej nocy - wyjaśnia nam Katarzyna Pawlak, rzeczniczka MPK Wrocław.

Logistyka dostawy tramwajów

Transport tramwajów do Wrocławia to zadanie wymagające szczególnego podejścia. Ze względu na gabaryty, tramwaj przewożony jest na specjalnie przystosowanej do tego celu lawecie, a cały proces odbywa się wyłącznie nocą. Takie ograniczenia czasowe mają na celu minimalizację wpływu na codzienny ruch drogowy.

Dostawa każdego tramwaju to wyzwanie logistyczne, które wymaga nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale również uzyskania specjalnych zezwoleń. Warto podkreślić, że bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego jest priorytetem, dlatego każdy transport jest dokładnie planowany i monitorowany. - W czasie wjazdu przed Zajezdnią Borek laweta, od skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i Krzyckiej, jedzie "pod prąd" czyli nie po swoim pasie. Na chwilę takiego przejazdu to właśnie samochód pilotujący blokuje ruch na danym odcinku ulicy w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi. Na szczęście, taka blokada jest w nocy i trwa bardzo krótko, około 5-10 minut - tłumaczy Katarzyna Pawlak.

Kontrole jakości i testy nowych tramwajów

Przed oficjalnym włączeniem do eksploatacji, każdy tramwaj jest poddawany szczegółowym kontrolom i testom. Począwszy od kontroli jakości wykonania przez producenta, aż po dokładne testy przeprowadzane przez MPK Wrocław. Wszystko po to, aby nowe tramwaje były w pełni bezpieczne i gotowe do obsługi pasażerów.

- Odbioru tramwaju dokonuje Dział Techniczny MPK. Chodzi o zgodność z wymaganiami określonymi w przepisach oraz wymaganiami dotyczącymi oczekiwanej funkcjonalności pojazdu. Dokonywane są oględziny tramwaju, sprawdzane jest m.in wnętrze pojazdu, czy powłoki lakiernicze. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, to przedstawiciele producenta dokonują poprawek. Następnie przeprowadzone jest badanie wózków - tłumaczą nam pracownicy Działu Technicznego w MPK Wrocław. Każdy nowy tramwaj musi również przejść tzw. "rundkę" testową, podczas której przejeżdża co najmniej 100 kilometrów po mieście. Tylko jeśli wszystkie testy zostaną pomyślnie zakończone, tramwaj może zostać protokółarnie odebrany i włączony do regularnej obsługi pasażerów. - W trakcie takich testów przejeżdża min. 100 kilometrów. Jeśli nie ma żadnych usterek, tramwaj jest protokólarnie odbierany i od tego momentu jest kierowany na regularne linie do obsługi pasażerów - kończą nasi rozmówcy.

Dostawa nowych tramwajów to część większego planu modernizacji i odmładzania floty tramwajowej MPK Wrocław. Do końca czerwca miasto oczekuje na dostawę ostatnich sztuk Moderusów Gamma, a w marcu mieliśmy okazję zobaczyć pierwszą PESĘ Twist 146N. Łącznie, Wrocław wzbogaci się o 40 takich pojazdów. Modernizacja floty tramwajowej to nie tylko kwestia estetyki i komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i efektywności transportu publicznego. Średni wiek tramwajów we Wrocławiu to obecnie 16 lat, co przy standardowej żywotności wynoszącej 30-35 lat, świadczy o dobrze zaplanowanej polityce odnawiania taboru. Dzięki tym działaniom mieszkańcy Wrocławia mogą cieszyć się wysokim standardem podróżowania komunikacją miejską. Zobacz też:

Wideo Komisja ds. rosyjskich wpływów rozpoczyna pracę