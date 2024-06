Festiwal Podwórkowy Cyrkopole na Psim Polu - największy przegląd sztuki nowego cyrku we Wrocławiu już w ten weekend!

Cyrkopole na stałe wpisało się kalendarz wydarzeń na Psim Polu. I co roku przyciąga nie tylko wielu wrocławian, ale także mieszkańców okolicznych miejscowości. Festiwal stara się ponownie tchnąć magię cyrku w codzienne życie.

Cyrkopole to nie tylko festiwal, to spotkanie z najciekawszą sztuką nowocyrkową z regionu, promocja cyrku bez wykorzystywanie zwierząt, to współdziałanie i podsumowanie całorocznej działalności Centrum Nowego Cyrku, rozwijanego przez CBK FAMA we współpracy z Kolektywem KEJOS. W ramach wspólnej inicjatywy organizujemy regularne zajęcia cyrkowe, warsztaty masterclass oraz rezydencje artystyczne. - jak piszą sami organizatorzy na swojej stronie.