Rękodzieło, ozdoby, odzież to wszystko na Targach Rzeczy Niepospolitych na placu pod katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu Tomasz Pawlak

Na placu pod katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu odbędą się Targi Rzeczy Niepospolitych, organizowane po raz kolejny przez Artishop. Na tym wyjątkowym wydarzeniu będzie można nabyć ręcznie robioną biżuterię, dekoracje do domu, autorskie dodatki do odzieży, świeczki zapachowe, ręcznie wykonane zabawki i wiele więcej.