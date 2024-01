Niepowtarzalny pałac Czettritzów w Wałbrzychu i jego park w zimie - spokojny zakątek w sercu miasta - zdjęcia

Wałbrzych - na jego terenie są aż cztery "zamki". W centrum leży jeden z nich - pałac Czettritzów

Nim Wałbrzych rozrósł się dzięki czarnemu złotu węgla i białemu złotu porcelany, a także wchłonął okoliczne miejscowości był biedną i nękaną przez rozliczne nieszczęścia osadą prywatną. Kolejne zarazy, fale głodu i powodzie wywołane przez rwące rzeki oraz potoki spływające z tutejszych wzgórz sprawiały, że miejscowość ta nigdy nie "dorobiła się" murów obronnych oraz miejskich bram, a przez to była narażona na niczym niekrępowane przemarsze wojsk, rekwizycje, rabunki i związane z tym zniszczenia wojenne.

Jednak dziś, miasto to stanowi ewenement pod względem turystycznym, bo pozostało wielu "świadków" przeszłych wieków wokół niego, mowa o obiektach i ruinach dawnych warowni oraz dworów. A co najbardziej istotne i mało kto wie, że w granicach Wałbrzycha są ruiny dwóch zamków, renesansowy pałac oraz jeden z czołówki największych kompleksów zamkowych w Polsce.

Mowa o