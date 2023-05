Nadchodzi najlepszy czas, by podziwiać kwitnące różaneczniki w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju [ZDJĘCIA]

Zaczęło się! Aleja różaneczników w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju na przełomie maja i czerwca zachęca mieszkańców Dolnego Śląska do spacerów. Prezentuje się wyjątkowo pięknie, gdy kwitną te niepowtarzalne, stare krzewy. Zobaczcie zdjęcia.

Park Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju i jego różaneczniki

Park Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju założono w 1812 r. na polecenie dr. Augusta Zemplina, a rozbudowę rozpoczęto w latach trzydziestych XIX wieku. Do dziś zachowały się w okolicach Wałbrzycha dwa duże skupiska tych roślin, jedno w parku przy Ksiażu oraz w szczawieńskim Parku Zdrojowym. W roku 1844 powierzchnia szczawieńskiego parku liczyła 3 ha.

W ciągu drugiej połowy XIX wieku powierzchnia parku uległa powiększeniu zajmując pod koniec stulecia ok. 130 ha. Po II wojnie światowej w parku nastąpiły ogromne zmiany, zniknęło z niego wiele budowli a nawet jedna z bram wejściowych prowadzących na jego teren. Jednak do dziś możemy się cieszyć dobrze zachowaną aleją rododendronów, która stanowi główny trakt spacerowy. Elżbieta Węgrzyn

Różanecznik jest jedną z najpopularniejszych krzewów ozdobnym, ich kwiaty uwielbiała księżna Daisy von Pless. Nic też dziwnego, że pojawiały się one przy jej wałbrzyskich domach i miejscach gdzie często przebywała - w Książu, w okolicach Ma Fantasie, willi przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu i w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. Wiele z tych pięknych roślin posadzono jeszcze w XIX wieku. Aleja rododendronów i azalii w Szczawnie-Zdroju jest szczególnie piękna w maju i czerwcu, w porze kwitnienia tych roślin. Pierwsze żółte kwiaty zwiastują prawdziwy wysyp barwnych kwiatowych piękności. Paleta barw zmienia się w miarę upływu czasu, a aleja pięknie wygląda przez umiejętną kompilację dawnych ogrodników - twórców założenia. Sąsiadują tu przy sobie odmiany o kwiatach fioletowych, czerwonych, białych, żółtych, różowych i pomarańczowych. Pomiędzy krzewami kryje się m.in. fontanna i ławeczki pozwalające podziwianie kwitnących piękności. Elżbieta Węgrzyn

Aleja różaneczników w Szczawnie-Zdroju - inwentaryzacja i przebudowa

W ostatnich latach dokonano inwentaryzacji krzewów tej "doliny różanecznikowej". Dolina ta powstała w miejscu, gdzie niegdyś płynął strumień, dopływ Szczawnika. Wysoka wilgotność i żyzne siedlisko lasu mieszanego doskonale nadawało się do uprawy krzewów ozdobnych. Do Szczawna przybyły one na przełomie XIX i XX wieku przede wszystkim ze szkółki Seidla położonej nieopodal Drezna.

Podczas inwentaryzacji różaneczników ich aleję podzielono na 28 stanowisk zawierających po kilka do 14 różaneczników. Dostrzeżono też znaczne ubytki w kolekcji, szczególnie duże w 3 miejscach po lewej stronie (idąc aleją od Deptaku), oraz jeden znaczny ubytek po prawej. Elżbieta Węgrzyn

Różaneczniki o obwodzie 44 cm i wieku ok. 80 lat stanowią ok. 50%. Przeprowadzona inwentaryzacja wskazała też, że drugie 50% z około 230 rosnących okazów różaneczników, które osiągają obwód nawet 115 cm i wysokość od 3 do po-nad 3.5 – 4 m to okazy nawet ponad 100-letnie. Niestety nie wszystkie okazy przetrwały do dziś, pamiętajmy o tym oglądając ich wyjątkowe kwiaty.

- Celem rewitalizacji Alei Różaneczników w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju jest odtworzenie nasadzeń starych odmian rododendronów i azalii w części alei, przy wejściu, w środkowej części i u jej zwieńczenia przy ostatnich schodach. Odtworzone będą również nasadzenia wokół fontanny - wyjaśniali przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju. Odtworzone będą stare odmiany rododendronów, odporne na temperatury i szkodniki, bez odmian hybrydowych i mieszańców. Są to odmiany staroniemieckie i odmiany Seidla. Runo w parku będzie obsadzone grupowo bylinami wieloletnimi, takimi jak wietlica japońska, funkia, bergenia, tiarella i brunera. W tym popularnym miejscu spacerowym zamontowana zostanie również tablica informacyjna z ozdobnym głazem, a także wymieniona będzie mała architektura parkowa, czyli ławki i śmietniki. Zobaczcie zdjęcia szczawieńskiego parku w okresie kwitnienia różaneczników

Propozycja wycieczki wiosennej

