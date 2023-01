Parowozem przez Dolny Śląsk w okolice Wałbrzycha, Kłodzka, Świdnicy, Bolkowa w 1991 roku. Zobacz wyjątkowy film!

- Po upadku muru berlińskiego w 1989 roku moje ścieżki coraz częściej prowadziły do ​​Polski - wyjaśnia Andreas Renz, twórca filmu - Die letzten Dampflokeinsätze in Polen- Teil 1 Dampfbetrieb in Niederschlesien (Dolny Śląsk) / Ostatnie operacje parowozowe w Polsce – część 1 Eksploatacja parowa na Dolnym Śląsku.