Platforma widokowa na Gomólniku Małym pod Wałbrzychem gotowa, będzie nowy szlak. Urokliwe miejsce z pięknymi widokami. Zobaczcie!

Platforma widokowa na Gomólniku Małym już gotowa

Długo oczekiwana inwestycja turystyczna pod Wałbrzychem właśnie została ukończona i wielbiciele pięknych widoków mogą do listy wież i platform widokowych w regionie dopisać kolejną atrakcję.

Gomólnik Mały (w literaturze można też znaleźć formę Gomulnik), czyli niem. Schindel Berg to wzgórze o wysokości 807 m n.p.m.. To wzniesienie w Sudetach Środkowych, a dokładnie w Górach Kamiennych - w środkowej części pasma Gór Suchych.

Gomólnik położony jest na zachód od Głuszycy, a dokładnie koło wsi Grzmiąca, w tej okolicy znajdują się też Jeleniec i ruiny zamku Rogowiec uważanego za jedną z najbardziej malowniczo położonych pozostałości średniowiecznej warowni. To - co wciąż niewielu pamięta - najwyżej położony zamek w Polsce! A jednak zarówno ruiny Rogowca, jak i wzgórze Gomólnika nie były popularne wśród turystów m.in. z uwagi na nienajlepsze oznakowanie trasy. Teraz, dzięki nowemu tarasowi widokowemu się to zmieni.