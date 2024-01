Lodowe królestwo pod Wałbrzychem kusi turystów i wielbicieli wspinaczki - zdjęcia

Zimą w nieczynnym kamieniołomie pojawiają się lodowe cuda

Niemal każdej zimy na wielbicieli wspinaczki górskiej w Głuszycy Górnej pod Wałbrzychem czeka nie lada wyzwanie. Podczas przymrozków woda ściekająca ze zboczy góry Ostoja (753 m n.p.m.) zamarza tworząc malownicze lodowe kaskady. Ten wspaniały zmrożony kompleks lodospadów pojawia się na skalnych ścianach byłego kamieniołomu melafiru - w tzw. Kamykach. Lodowe nacieki, jeśli się pojawiają, to ich wielkość i ułożenie każdego roku jest niepowtarzalne. Co więcej, powstają dzięki niepowtarzalnemu ukształtowaniu gruntu i trwają przez ograniczony przez aurę czas przez co są nie tylko bardzo lokalną, ale też efemeryczną ciekawostką.

Przy sprzyjających warunkach na terenie kamieniołomu powstaje aż pięć lodowych kaskad. Mają one swoje nazwy: