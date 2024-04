Młody król lew czeka na koleżnaki i nowe mieszkanie we wrocławskim ZOO. Trwają tam prace przy nowej lwiarni, zobaczcie

– Lwiarnia to nasza najważniejsza inwestycja tego roku i uważnie obserwujemy jej budowę. Będzie to pawilon o wyjątkowych parametrach, z wykorzystaniem wielu unikatowych rozwiązań. Wszystkie wyzwania udaje się realizować, co przybliża nas do otwarcia tej pięknej ekspozycji. Wiemy już także, które lwy zamieszkają w naszym zoo – mówi Joanna Kasprzak, Prezes Zarządu ZOO Wrocław.