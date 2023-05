Piękne trujące drzewa rosną na Dolnym Śląsku. Właśnie kwitną i wyglądają niesamowicie - zobaczcie zdjęcia

Złotokap - piękny i złowrogi kuzyn fasoli

Złotokapy to rośliny dorastające do 10 metrów, długowieczne i cenione ze względu na swoje dekoracyjne zebrane w długie, zwisające grona 20–30 cm żółte kwiaty. Takie kwiatowe kaskady na przełomie maja i czerwca wyglądają spektakularnie, zwłaszcza, gdy złotokapy rosną w dużym nagromadzeniu lub ich pnie są specjalnie kształtowane w ogrodach czy przy pergolach.

Złotokap (Laburnum Fabr.) to rodzaj roślin z dużej rodziny bobowatych. Jego kuzynem jest m.in. ozdobny łubin, pastewna wyka, seradela czy lucerna, ale też cenione w jadłospisie soja, fasola, groch i soczewica. Złotokap znany jest przede wszystkim jako drzewo i krzew o walorach ozdobnych, bo nasadzany jest w parkach oraz w ogrodach, jednak występuje też dziko, czasem jako zdziczały "uciekinier" z parków, w Europie południowo-wschodniej i południowo-środkowej. Można go spotkać na stanowiskach na obrzeżach lasów oraz w górach.

Rośliny te cenione są też przez ich twarde drewno, z którego powstają instrumenty. Niestety mają też one niemały feler - są trujące. Zawarty w nich alkaloid cytyzyna występuje w całych roślinach, lecz szczególnie są trujące nasiona, które mogą być śmiertelnie niebezpieczne dla dzieci. Dlatego kwiaty te najlepiej podziwiać bez zrywania, a rodzice maluchów powinni zwracać uwagę na to, by ich pociechy nie bawiły się potencjalnie groźnymi strąkami.