Pani Agnieszka z Wałbrzycha ma imponującą kolekcję! Znalazła setki małych skarbów, jej każdy spacer zmienia się w przygodę. Zdjęcia

Pamiętny spacer na plac budowy

Wiele razy przekonaliśmy się już, że to co dla jednego jest nic niewartym śmieciem, dla innych jest zaczątkiem wielkiej pasji. Przy dworcu prowadzono prace ziemne i podczas nich odkopano mnóstwo ukrytych przez dekady drobiazgów takich jak buteleczki po lekach i lokalnie produkowanych trunkach oraz fragmenty porcelany. Buteleczka o niespotykanym współcześnie kształcie z wypukłymi napisami w języku niemieckim stała się pierwszym z wielu "eksponatów" w prywatnym muzeum pani Agnieszki.

Jakie skarby odnalazła wówczas? Były to szklane buteleczki, porcelana, figurki, fragmenty ozdobnych fajek i porcelanowe korki używane niegdyś do zamykania butelek. Wiele z nich sygnowano nazwami lokalnych wytwórców oraz zakładów, które już od dekad nie istnieją.

Od małego skarbu do niemałej kolekcji

Kolekcja rozrastała się i mieszkanka Wałbrzycha ułożyła ją na półeczce, potem doszła do niej gablota i kolejna. Gdy dekadę temu pierwszy raz rozmawiałam z panią Agnieszką miała już cztery gabloty pełne małych skarbów. Dziś, po dziesięciu latach skarby te zajmują mały pokoik, wypełniają go szczelnie niemal od podłogi po sufit.

Jak to się stało, że w ostatnich latach powstało to prywatne muzeum? Otóż pasjonatka wraz z rozrostem zbiorów zyskała szacunek jako poważna kolekcjonerka. Zaczęto mieszkance Podgórza zgłaszać swoje odkrycia i artefakty przynosić do domu lub do pracy. A to pieczołowicie ukryte za stropem stropem strychu koszule, a to guziki lub buteleczki, w których apteki przechowywały medykamenty, od maleńkich miniaturowych szklanych cacek po albumy ze zdjęciami z przełomu XIX i XX wieku.