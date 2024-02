Tak dziś wygląda stara część Starej Kopalni w Wałbrzychu. Europejski unikat ma szansę na remont z Europejskiego Funduszu Transformacji

Zakład przeróbki mechanicznej węgla w niewyremontowanej części Starej Kopalni przyciąga eksploratorów

Eksplorowanie starej, niewyremontowanej część Starej Kopalni w Wałbrzychu to marzenie wielu eksploratorów i miłośników urbexu, którzy penetrują takie miejsca i robią tam filmy oraz zdjęcia. Dokumentują to, co zostało po dawnej świetności takich obiektów, nie bez znaczenie jest dreszczyk emocji, który towarzyszy im podczas takiej pracy oraz to, że nikt nie może tam wchodzić bez zgody właściciela obiektu.

Tak jest m.in. w niewyremontowanej części Starej Kopalni w Wałbrzychu, czyli zakładzie przeróbki mechanicznej węgla, której część - sortownię możemy oglądać od strony ul. Wysockiego. To obiekt z zachowaną linią technologiczną, co jest rzadkością na skalę Europy.