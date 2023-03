Najciekawsze odkrycia archeologiczne w Wałbrzychu. Jakie skarby i artefakty odnaleziono w ostatnich latach przypadkowo?

Wałbrzych - wiele jest tu nadal do odkrycia

Mieszkańcom Wałbrzycha i regionu wydaje się, że prehistoryczne, starożytne i średniowieczne znaleziska, a nawet te z okresu drugiej wojny światowej ukryte w naszej okolicy są już odnalezione. Tymczasem nie ma roku, by podczas prac remontowych nie znaleziono tu mniej, czy bardziej cennego historycznego artefaktu. Nie brak też znalezisk makabrycznych...

- Zastanawiałem się, co w tym Wałbrzychu można znaleźć, w tym Wałbrzychu zniszczonym przez samą gospodarkę związaną z górnictwem, przecież ten teren jest całkowicie przeobrażony - wspominał wywodzący się ze Świebodzic prof. Krzysztof Jaworski, archeolog z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Inne istotne przytaczane przez naukowca znalezisko to znalezione w okolicy Starego Książa, gdzie znajdowało się średniowieczne grodzisko, artefakty z IX/X w w. należące do kultury Ślężan i świadczące o wpływach państwa Wielkomorawskiego. Najcenniejsze z nich top prawdopodobnie okucie w kształcie krzyża będące dawniej częścią szkatułki drewnianej. Było wykonane ze złoconego brązu. Może być to najstarszy przedmiot o cechach wczesnochrześcijańskich na Słowiańszczyźnie Zachodniej.