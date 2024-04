Targi turystyczne w Dolinie Baryczy już w środę, wstęp jest bezpłatny. Będą przyznawać certyfikat jakości Tomasz Pawlak

24 kwietnia (środa), od godziny 17 do 18 zapraszamy do Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu na II Targi Turystyczne w Dolinie Baryczy. To doskonała okazja, by poznać oferty lokalnych producentów i usługodawców certyfikowanych znakiem jakości Dolina Baryczy Poleca.