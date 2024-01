Nowe Miasto: Modernistyczna dzielnica Wałbrzycha zwana po wojnie Paryżem. Piękna i niepowtarzalna - zdjęcia Elżbieta Węgrzyn Dariusz Gdesz

Nowe Miasto to jedna z największych dzielnic "starego Wałbrzycha" i jedna z najciekawszych pod względem architektonicznym. Powstałe na początku XX w. położone pomiędzy wzgórzami i wśród zieleni osiedle to perła uważana za przestrzeń reprezentacyjną. Tu powstał wyjątkowy kompleks sportowy i to również jedno z kluczowych miejsc trwającej w XXI w. rewitalizacji. Zobaczcie zdjęcia tej dzielnicy i poznajcie kilka faktów dotyczących Paryża Wałbrzycha.