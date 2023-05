Budynek Separatora w Wałbrzychu mógł być polskim Luwrem. Tajemniczy gmach już nie istnieje - tak znikał (ZDJĘCIA)

Separator jako część majątku możnego rodu Treutlerów

Treutlerowie kojarzą się mieszkańcom Wałbrzycha z masywnymi kamienicami w Rynku. Budynek pod nr 1 nosi nazwę Domu Treutlera, powstał w latach 1785-1789 i należał Carla Albrechta, a dwa domy obok, czyli Runek 2 i 3 należały do jego brata i ojca. Jednak największe dobra rodzina ta miała do XX wieku w Nowy Białym Kamieniu i zawierał się on na terenie pomiędzy dzisiejszymi ulicami: Bolesława Chrobrego, ul. Stefana Batorego ul. Czerwonego Krzyża i ul. Nowogrodzką, która nosiła nawet miano tej rodziny - Treutlerweg.

Poza budynkiem Separatora, młynem/tartakiem w majątku tym była również zbudowana w drugiej połowie XVIII w. willa tzw. Treutlervilla, następnie też kolejny pałacyk powstały około 1873 roku. W drugiej połowie XIX wieku miały tu także powstać budynki gospodarcze m.in. wozowni ze stajnią, rodzinny grobowiec oraz dom chroniący źródło (prawdopodobnie wód mineralnych). Wszystkie zabudowania o charakterze mieszkalnym oraz młyn otaczał piękny park z mnóstwem wiekowych drzew.