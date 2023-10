Magiczny Dzikowiec we mgle i złotej jesieni. Niepowtarzalne widoki z wieży. Zobacz zdjęcia

Dzikowiec popularny przez cały rok. Jak tu dojechać?

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec działa przez cały rok. Położony przy stoku Dzikowca Wielkiego, otoczony lasem jest malowniczym i niepowtarzalnym miejscem. Zimą zaprasza do uprawiania narciarstwa, a od wiosny do jesieni można tu uprawiać turystykę pieszą i rowerową. Tutejsze szlaki kochają wielbiciele dowhillu oraz nordic walkingu.

To też jedna z najbardziej popularnych weekendowych miejscówek dla wielbicieli dobrej kuchni - tutejsza restauracja i jej taras zachęcają do odpoczynku i skosztowania kulinarnych specjałów. Przy ośrodku jest parking dla zmotoryzowanych. Ośrodek położony w Boguszowie-Gorcach przy ul. Sportowej chętnie odwiedzają rodziny z dziećmi - jest gdzie z maluchem pospacerować, jest też plac zabaw.

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec - mapa

Do ośrodka przy ul. Sportowej można dojechać asfaltową drogą skręcając z ul. Żeromskiego w Bema.