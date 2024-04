Staw Warszawianka w Świebodzicach pod Wałbrzychem to miejsce na relaks! Woda i urocza plaża wśród zieleni, a wszystko w sercu miasta

Staw Warszawianka przeszedł rewitalizację. Teraz to zadbane miejsce

Wilhelmsbad, czyli dzisiejsza Warszawianka w Świebodzicach

Dawne wyrobisko marmuru, a wedle innych źródeł wyrobisko wapienne położone między obecnymi ulicami Świdnicką, Wolności i Kolejową w Świebodzicach po zakończeniu eksploatacji około lat 80. XIX wieku zostało zalane. Tak powstał staw miejski Wilhelmsbad i już w na przełomie XIX i XX wieku pełnił on funkcje rekreacyjne - przyciągał on mieszkańców Świebodzic i turystów odwiedzających Szczawno-Zdrój, a może nawet gości zamku Książ. Można tu było spędzić czas leniwie lub aktywnie, wedle uznania. Na starych widokówkach i rycinach widać pływające po stawie łodzie, a w nich wiosłujący panowie w cylindrach i panie z parasolkami. Wokół stawu przed drugą wojną światową było też wielu plażujących i wielbicieli pływania. Istniała tu przystań oraz restauracja.

Po wojnie staw zyskał swoją obecną nazwę i stał się punktem czerpania wody, a także jednym z popularnych miejsc do wędkowania. Niestety jego okolice polubili też wielbiciele napojów wyskokowych spożywanych pod chmurką.

Infrastruktura zbiornika pozostawiała wiele do życzenia, sami wędkujący oceniali zbiornik bardzo krytycznie, a przez dekady zaniedbań mieszkańcy zapomnieli, że Warszawianka może być piękna, bezpieczna i stanowić miejsce spacerów oraz odpoczynku.

- W stawie dominują takie ryby jak leszcz i płoć ale można tez trafić na karpika szczupaka czy węgorza kilka lat temu pływały pokaźnej wielkości tołpygi ale co się z nimi stało tego nie wiem - relacjonował jeden z wielbicieli wędkarstwa na początku drugiej dekady XXI w.

Zła passa Stawu Warszawianka skończyła się w 2021 roku projektem rewitalizacji. Przebudowa zieleni wokół zbiornika znalazła się na liście 12 inwestycji rewitalizacyjnych w Świebodzicach. Na nie otrzymano ponad 3 miliony złotych z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia mieszkańców”. Park otaczający staw odkrzaczono i uporządkowano tutejszą zieleń, pielęgnacji poddano drzewa, a wokół nowo wytyczonych alejek posadzono krzewy ozdobne i pnącza. Powstały place rekreacyjne, plaża, miejsca wypoczynkowe dla odwiedzających, plac zabaw. Zbudowano też przyległe do główne alejki pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe połączone zadaszeniem. To letni pawilon gastronomiczny i szalet publiczny a także pomieszczenie dla wędkarzy.

Na przełomie zimy i wiosny 2021 rozpoczęto tam prace ziemne, ustawiono palisady by wzmocnić grunt wokół planowanej plaży. Piaszczysta plaża powstała tu na cyplu, które umacniać będą jego brzegi i skarpę. Następnie rozpoczęły się roboty związane z przebudową systemu ścieżek oraz wymianą nawierzchni i budową infrastruktury parkowej z charakterystycznymi pawilonami.

Inwestycję z poślizgiem ukończono tuż przed końcem roku, a wiosna 2022 roku była pierwszą, w której mieszkańcy mogli ponownie poznać i polubić ten przebudowany uroczy zakątek. Przebudowane nabrzeże ponownie chętnie odwiedzają wędkarze, z placu zabaw korzystają najmłodsi, a z terenu rekreacyjnego i ławeczek spacerowicze.

Od wiosny do jesieni zielenią się tu ustawione drewniane pergole-trejaże, odwiedzającym przydają się też stojaki na rowery, w parku wymieniono też oświetlenie, przez co miejsce to stało się nie tylko bardziej zadbane, ale też bezpieczniejsze.