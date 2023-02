Boguszów-Gorce ma najwyżej położony rynek i ratusz w Polsce! Miasto liczy 50 lat, choć jego części istniały osobno setki!

Boguszów-Gorce istnieje pół wieku, czy setki lat?

Malowniczo położona dolnośląska miejscowość Boguszów-Gorce to największa pod względem liczby ludności gmina powiatu wałbrzyskiego. I choć jest jednym z trzech miast tego powiatu posiadającym dwuczłonową nazwę pisaną z pauzą, to w przeciwieństwie do Szczawna-Zdroju i Jedliny-Zdroju, nie zawdzięcza tego uzdrowiskowemu charakterowi, ale historycznej decyzji.

W 1973 roku wskutek połączenia stworzono, jak czytamy w tomie 10 "Słownika geografii turystycznej Sudetów",:

miasto złożone z kilku osiedli formalnie noszące nazwę Boguszowa i Gorców.

W skład miasta weszły: