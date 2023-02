Wspaniały pałac Silbera istniał w Wałbrzychu jedynie 20 lat. Gdzie stała ta willa? Jej tajemniczy właściciel rywalizował z Tielschem

Przepiękna willa Silberburg istniała jedynie przez 20 lat. Była ozdobą jak Pałac Tielscha

Kto w ostatnich dekadach przejeżdżał przez wałbrzyską dzielnicę Stary Zdrój, ten z pewnością zwrócił uwagę na wyrastające przy dworcu Wałbrzych Miasto morze gruzów będące pozostałością po ogromnym kompleksie fabrycznym upadłej fabryki porcelany "Wałbrzych" założonej przez Carla Tielscha (1815 - 1882). Tuż przy szczątkach tego wielkiego zakładu stoi urodziwy budynek odzyskujący w XXI wieku swój XIX-wieczny blask. Gmach Pałacu Tielscha będącego najpiękniejszym wałbrzyskim biurowcem powstał w latach 1860-1863 i zaprojektował go Hermann Friedrich Wäsemann z Wrocławia, znany m.in. z projektu wałbrzyskiego Ratusza i Czerwonego Ratusza w Berlinie. Obiekt ten liczy ok. 1,7 tys. metrów użytkowych, czyli parter i dwa piętra, a także strych oraz piwnicę. Zdjęcia z ośmiokątnego holu tego, sali balowej oraz innych pomieszczeń mieszczących się w prawym skrzydle zachwycają.

W tym samym czasie co Pałac Tielscha, tyle że około 1,5 km dalej zbudowany został też inny okazały gmach. O tym zagadkowym budynku wiadomo jedynie, że był gotowy w 1865 roku. Powstał na zboczu Góry Parkowej i górował nad okolicami dzisiejszego Placu Grunwaldzkiego, czyli obecnym ścisłym centrum Wałbrzycha. Ogromna rezydencja Traugotta Silbera zwana Silberburgiem otoczona była ogrodem wpisującym się w pochyły grunt okolic dzisiejszej ulicy Szmidta. Zjazd do niej prowadził prywatną drogą od okolicy Alei Wyzwolenia. W ogrodzie, poniżej willi stały mniejsze budynki nawiązujące swoją budową do architektury rezydencji.

Wokół nie było jeszcze większości znanych współcześnie zabudowań tej części miasta, za to nieco niżej, jadąc w stronę dzisiejszego szpitala, działał szyb kopalniany Sweinitz, a jeszcze niżej, na ul. Chrobrego rósł szyb Konrad, oba okraszone kominami i połączone pomostem, którym węgiel transportowano do sortowni przy Konradzie. Nieopodal płynęła odkryta Pełcznica.