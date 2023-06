Nieistniejący tunel kolejowy w Wałbrzychu na trasie kolejowej z Wrocławia do Jeleniej Góry: Pozostał po nim kamienny ślad? Zdjęcia

Przyjrzeli się murom w okolicy dworca Wałbrzych Główny i odnaleźli tajemnicze znaki

- Moim zdaniem potwierdza [to red.] fakt, że po rozbiórce pierwszego portalu tunelu pod Brzezinką złom kamienny posłużył za budulec muru oporowego przy ul. Tunelowej - komentował to znalezisko na portalu https://polska-org.pl/ użytkownik o nicku "heck".

Piękny pałac zaprojektowany przez Wäsemanna, twórcę projektu wałbrzyskiego i berlińskiego ratusza, jest do dziś ozdobą wałbrzyskiej dzielnicy Stary Zdrój. Mowa o istniejącym do dziś pałacu fabrykanta…

Dawny tunel kolejowy pod Brzezinką w Wałbrzychu to pechowy obiekt inżynierski, położony 2,5 km od dworca Wałbrzych Główny i około 2 km od stacji Boguszów Gorce Wschód. Został on oddany do użytku w styczniu 1866 roku i z około roczną przerwą 1909 - 1910 był użytkowany jedynie do rozbiórki w latach 1933 - 1937. Zatem istniał łącznie z okresem budowy, przebudowy i rozbiórki około 70 lat, a od jego całkowitego zdemontowania minęło już niemal dziewięć dekad.