Tygodniowy przegląd prasy 26.05.2024: Wrocław, 19.05-25.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wrocławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.05 a 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mały domek w Parku Krajobrazowym tuż koło Zamku Książ w Wałbrzychu znowu będzie na sprzedaż! Oferta jest jak biały kruk! Mamy zdjęcia środka”?

📢 Studenci opanowali stadion Tarczyński Arena podczas wrocławskich Juwenaliów 2024. Zobacz zdjęcia Ostatni dzień Juwenaliów we Wrocławiu przyciągnął tłumy studentów na stadion Tarczyński Arena. Pomimo deszczowej pogody, żacy bawili się przy hitach znanych artystów. Obejrzyjcie zdjęcia z tego wydarzenia!

Tygodniowa prasówka 26.05.2024: 19.05-25.05.2024 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Weekend [24-26 maja] będzie miejscem pełnym życia i atrakcji we Wrocławiu. Będzie smacznie, kolorowo i radośnie! W ten nadchodzący weekend Wrocław będzie miejscem pełnym życia i atrakcji! Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Cię do naszego pięknego miasta, które w tym czasie rozkwita bogatą ofertą kulturalną, muzyczną i kulinarną. Od koncertów po spektakle teatralne, od Festiwalu Kuchni Japońskiej na Placu Wolności po degustacje win dolnośląskich na Bulwarach Dunikowskiego – mamy dla Ciebie wiele do zaoferowania. Będzie można również wziąć udział w Festiwalu Kawy, gdzie czekać będą na Ciebie różnorodne smaki kaw z całego świata oraz warsztaty baristyczne.

📢 Co dalej z trzonolinowcem? Cały czas trwa wyprowadzka dotychczasowych mieszkańców Wrocławski Trzonolinowiec, ikona architektoniczna miasta, stoi przed wyzwaniem ewakuacji swoich mieszkańców. Decyzja o konieczności opuszczenia budynku spotkała się z mieszanką obaw i działań prawnych ze strony lokatorów, zarówno tych mieszkań komunalnych, jak i prywatnych właścicieli. Z jednej strony miasto zapewnia lokacje zastępcze, z drugiej zaś pojawiają się obawy o kary finansowe za niestosowanie się do nakazów. 📢 Kolejna kryminalna historia na Dolnym Śląsku. Tym razem chodzi o domniemane zabójstwo W spokojnej miejscowości Brunów, położonej na malowniczym Dolnym Śląsku, doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. W nocy z 22 na 23 maja, 44-letni mężczyzna został śmiertelnie postrzelony, co wywołało falę spekulacji i pytań o okoliczności tego dramatycznego wydarzenia. Sprawę bada miejscowa prokuratura z pomocą polkowickiej policji, a w tle pojawia się postać 19-latka, który miał użyć broni palnej. Czym charakteryzuje się Brunów, i co wiadomo na temat tej tragedii?

📢 Kto pamięta budowę Mostu Milenijnego? To niekwestionowana perełka Wrocławia Most Milenijny, znany również jako Most Tysiąclecia, od dwóch dekad zdobi panoramę Wrocławia, będąc nie tylko ważnym elementem infrastruktury miasta, ale również świadectwem inżynierskiego geniuszu i zmian, jakie zaszły w przestrzeni miejskiej na przestrzeni lat. Jego powstanie w latach 2002-2004 było największą powojenną inwestycją mostową we Wrocławiu, łącząc osiedla Popowice i Osobowice. Dziś, kiedy świętujemy 20-lecie istnienia tej przeprawy, warto przyjrzeć się, jak Most Milenijny zmienił oblicze miasta i stał się jego nieodłącznym symbolem. 📢 Wojsko polskie wystawia na sprzedaż pojazdy i przedmioty codziennego użytku. I to w niskich cenach! Czy szukasz unikatowych pojazdów, narzędzi, czy sprzętu medycznego po atrakcyjnych cenach? Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu organizuje wyprzedaż, która może Cię zainteresować. Od ambulansów po wojskowe prycze – oto Twoja szansa na zakup wyjątkowego sprzętu.

📢 Kto z Was lubi siedzieć na łące i patrzeć w niebo? Dzisiaj będzie szczególna okazja - pełnia Księżyca! W nocy z czwartku na piątek, niebo zaoferuje nam spektakularne widowisko astronomiczne. Pełnia Księżyca, znana jako Kwiatowy Księżyc, nie tylko zaoferuje nam 100% widoczności naszego naturalnego satelity, ale również sprawi, że będzie wydawał się on większy i bardziej kolorowy niż zazwyczaj. Dla wszystkich miłośników astronomii oraz tych, którzy zachwycili się niedawną zorzą polarną czy satelitami Starlink, ten wieczór będzie idealną okazją do obserwacji nieba. 📢 Dramatyczne odkrycie w kanale odpływowym. Znaleziono zwłoki mężczyzny W czwartkowy poranek, tuż przy ogródkach działkowych na ulicy Grudziądzkiej we Wrocławiu, odkryto ciało starszego mężczyzny w kanale odpływowym. To zdarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością i postawiło wiele pytań dotyczących okoliczności tej tragedii. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, nie były w stanie uratować życia znalezionego mężczyzny. Aktualnie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie tożsamości zmarłego oraz przyczyn jego śmierci.

📢 Wrocław - miasto spotkań i remontów. Co dalej z modernizacją ulicy Królewieckiej? Remont ulicy Królewieckiej we Wrocławiu, który miał zakończyć się wkrótce, napotkał na kolejne opóźnienia. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż ruch dwukierunkowy zostanie przywrócony później, niż planowano. 📢 Wzgórze Partyzantów nabrało nowego blasku. Kiedy zacznie lśnić dla całego Wrocławia? Wrocławianie z niecierpliwością oczekują na otwarcie zrewitalizowanego Bastionu Sakwowego, znanego również jako Wzgórze Partyzantów. Zapowiedzi mówiły o maju, jednak termin otwarcia tej zabytkowej perły Wrocławia został ponownie przesunięty. Oczekiwania mieszkańców rosną, ale czy warto było czekać? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie poniżej.

📢 Festiwal Japoński już w ten weekend we Wrocławiu. Przenieście się kulinarnie i kulturalnie do kraju kwitnącej wiśni. To trzy dni przygody Już w ten weekend zapraszamy do magicznej podróży do kraju kwitnącej wiśni! Sakura Festival to niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w kulturalno-kulinarne bogactwo Japonii na placu Wolności we Wrocławiu.W festiwalowej strefie gastronomicznej czekają na Was tradycyjne japońskie smakołyki - od delikatnego sushi, przez aromatyczne rameny, aż po chrupiące przekąski w tempurze. Dla miłośników słodkości przygotowaliśmy prawdziwe rarytasy, takie jak desery z matchą oraz ryżowe ciasteczka mochi.

📢 Korowód Juwenaliowy 2024 na kilka godzin zablokował ulice Wrocławia. Było głośno, wesoło i kolorowo. Zobaczcie czy jesteście na zdjęciach! W samo południe z placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu wyruszył barwny korowód juwenaliowy. Trasa przemarszu wiodła przez most Grunwaldzki i plac Dominikański, aż do placu Wolności, gdzie studenci z Wrocławia symbolicznie przejęli klucze do miasta od prezydenta Jacka Sutryka, obejmując "władzę" na najbliższe dwa dni. Korowód był zabezpieczany przez funkcjonariuszy policji, którym udzieliła się wesoła atmosfera. 📢 Paweł Gancarz Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego We wtorek, 21 maja, podczas II Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego obecnej kadencji, radni zdecydowali o składzie nowego zarządu naszego regionu. Marszałkiem województwa został Paweł Gancarz z klubu Trzecia Droga-PSL, wicemarszałkami Wojciech Bochnak i Michał Rado, a członkami zarządu Jarosław Rabczenko i Natalia Gołąb. W obradach sejmiku województwa wzięło udział 35 radnych.

📢 Biznes z nielegalnym sprowadzaniem śmieci do Polski kwitnie! Tym razem szmaty dotarły do Wrocławia Polska nadal zmaga się z problemem nielegalnego importu odpadów z zagranicy. Ostatnim przykładem tego zjawiska jest zatrzymanie na Dolnym Śląsku ciężarówki, która przewoziła aż 18 ton zużytej odzieży i zanieczyszczonych tekstyliów pochodzących ze Szwajcarii. Warto zastanowić się, jak duże jest to zjawisko i jakie konsekwencje niesie za sobą dla środowiska oraz społeczeństwa.

📢 Śląsk Wrocław będzie co najmniej wicemistrzem Polski. Czy wrocławianie będą świętować? W niedzielę, niezależnie od wyników ostatniej kolejki, Wrocław będzie świętował. Piłkarze Śląska, którzy w sezonie 2023/24 zagwarantowali sobie co najmniej wicemistrzostwo Polski, spotkają się z kibicami w Rynku. To wydarzenie ma być ukoronowaniem emocjonującej końcówki sezonu w PKO Ekstraklasie, gdzie drużyna wciąż ma szanse na mistrzostwo. Przygotowania do fety idą pełną parą, a miasto żyje nadchodzącym wydarzeniem.

📢 Co to było?! Polak został pobity przez cudzoziemców pod Wrocławiem. Mało brakowało, a mężczyzna zostałby skatowany na śmierć W ostatnich dniach podwrocławskie Siechnice stały się areną niepokojących zdarzeń, które wzbudziły obawy wśród lokalnej społeczności. Szczególnie jedno z nich, brutalne pobicie mieszkańca przez grupę obcokrajowców, wywołało szok i poruszenie. Czy mieszkańcy Siechnic mogą czuć się bezpiecznie? Analizujemy sytuację i reakcje władz oraz służb porządkowych. 📢 To nie był przyjemny widok. Roznegliżowany mężczyzna zaczepiał pasażerów MPK W ostatnim czasie mieszkańcy Wrocławia są świadkami niepokojących scen w komunikacji miejskiej. Półnagi mężczyzna z widoczną, śmierdzącą raną na nodze zaczepia pasażerów tramwajów. Czy jego zachowanie jest sygnałem agresji, czy może desperackim wołaniem o pomoc? Zgłoszenia od naszych czytelników oraz interwencje służb rzucają światło na tę niecodzienną sytuację.

📢 Burza w Operze Wrocławskiej. Dyrektor opery odwołany przez odchodzący Zarząd Województwa Dolnośląskiego! Zarząd województwa dolnośląskiego zdecydował o odwołaniu Tomasza Janczaka z funkcji dyrektora Opery Wrocławskiej, co stanowi jedną z ostatnich decyzji obecnego zarządu przed końcem jego kadencji. Władze oskarżają Janczaka o "naruszenie przepisów prawa związanych z zajmowanym stanowiskiem". Tymczasem artyści oraz pracownicy Opery Wrocławskiej interpretują tę decyzję jako motywowaną politycznie.

