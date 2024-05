Co dalej z trzonolinowcem? Cały czas trwa wyprowadzka dotychczasowych mieszkańców

Mieszkańcy Trzonolinowca stają przed niełatwym zadaniem – muszą opuścić swój dotychczasowy dom do lipca bieżącego roku. Miasto Wrocław podjęło już kroki, by zapewnić lokatorom mieszkań komunalnych nowe miejsca zamieszkania, z czego połowa z nich skorzystała. Niemniej jednak, niepokój budzą kary finansowe, które mogą zostać nałożone na tych, którzy z różnych przyczyn nie zdążą się wyprowadzić w wyznaczonym terminie.

"- Prywatnie złożone odwołanie było po to, by upewnić się, że procedura ruszy zgodnie z terminami. Lokale zastępcze są wciąż przygotowywane, zatem ewakuacja w trybie 'natychmiast' jest niemożliwa. Ponadto eksperci Politechniki Wrocławskiej zezwolili w ekspertyzie na warunkowe użytkowanie budynku nawet do końca roku – mówi jeden z mieszkańców.