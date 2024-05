To nie był przyjemny widok. Roznegliżowany mężczyzna zaczepiał pasażerów MPK

Ostatnie zgłoszenie dotyczy mężczyzny, który podróżując tramwajami we Wrocławiu, zwraca na siebie uwagę nietypowym zachowaniem oraz wyglądem. Jest półnagi, a jego noga poniżej kolana jest opuchnięta i pokryta ranami.

- 12 maja wieczorem zauważyłem go przy Suchej 1, na przystanku Dworzec Autobusowy obok Wroclavii. Obserwowałem go przez chwilę, bo wykonywał niekontrolowane ruchy głową, po chwili zauważyłem też rany na nogach oraz opuchliznę poniżej stawu kolanowego. W tym momencie dostrzegłem, że jest półnagi - pisze nam czytelnik Janusz.

Jego zachowanie, choć nieagresywne, budzi niepokój wśród pasażerów. Ludzie zmieniają miejsca, próbując uniknąć bezpośredniego kontaktu.

- Na przystanku podchodził blisko do pasażerów, a to w połączeniu z jego wyglądem i niekontrolowanymi ruchami głowy budziło niepokój. Mężczyzna wydawał się nie być w pełni świadomy. Nagle wyglądał przez okno. Na jednym z przystanków wsiadł i wysiadł. Nagle podszedł do automatu biletowego i czytał znajdujące się tam informacje – relacjonuje nasz rozmówca.