Co to było?! Polak został pobity przez cudzoziemców pod Wrocławiem. Mało brakowało, a mężczyzna zostałby skatowany na śmierć

Brutalny atak w centrum Siechnic

We wtorek, 21 maja, w pobliżu popularnego marketu doszło do przerażającego incydentu. Grupa obcokrajowców zaatakowała miejscowego mieszkańca, bijąc go pięściami i kopiąc, gdy ten leżał na ziemi. Sytuacja szybko eskalowała od słownej utarczki do przemocy fizycznej.

"Imię poszkodowanego poznałem wczoraj, już po całym zdarzeniu. Wyznał mi, że gdyby nie jego znajomi, którzy podjechali autem, nie wiadomo, jak by to się skończyło. Świadkowie zdarzenia powiadomili służby ratunkowe oraz policję, ale napastnicy rozbiegli się jeszcze przed przybyciem funkcjonariuszy. Pada podejrzenie, że są to zagraniczni pracownicy lokalnych szklarni, ponieważ w pobliżu znajdują się i firma, i hotele pracownicze. Potem do późnych godzin wieczornych przebywał tam radiowóz na sygnałach" - relacjonuje pan Jarosław, świadek zdarzenia.

Zdarzenie to nie jest odosobnione. Mieszkańcy Siechnic zgłaszają, że obcokrajowcy, głównie pracownicy okolicznych szklarni, coraz częściej stają się prowodyrami agresywnych zachowań.