Kto pamięta budowę Mostu Milenijnego? To niekwestionowana perełka Wrocławia Jakub Mielcarz Jerzy Wójcik

Most Milenijny, znany również jako Most Tysiąclecia, od dwóch dekad zdobi panoramę Wrocławia, będąc nie tylko ważnym elementem infrastruktury miasta, ale również świadectwem inżynierskiego geniuszu i zmian, jakie zaszły w przestrzeni miejskiej na przestrzeni lat. Jego powstanie w latach 2002-2004 było największą powojenną inwestycją mostową we Wrocławiu, łącząc osiedla Popowice i Osobowice. Dziś, kiedy świętujemy 20-lecie istnienia tej przeprawy, warto przyjrzeć się, jak Most Milenijny zmienił oblicze miasta i stał się jego nieodłącznym symbolem.