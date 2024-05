Gdzie nad wodę na Dolnym Śląsku? Oto wyjątkowa Maria Antonina w Zagórzu Śląskim nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim ZDJĘCIA

Dziś parę zdjęć z kultowego Zagórza Śląskiego , ulubionego miejsca wielu mieszkańców regionu. Zaglądamy do Ośrodka Maria Antonina to wyjątkowy kompleks składający się z hotelu, domków Wodniak, restauracji, strefy SPA i rekreacji.

Hotel Maria Antonina w Zagórzy Śląskim miejsce wyjątkowo lubiane przez Dolnoślązaków

Tuż obok działa kultowy Wodniak w Zagórzu Śląskim

Wodniak to cały kompleks domków przy brzegu jeziora i na polanie, gdzie można zatrzymać się na noc albo na kilka dni. Do wyboru są tzw. brdy dla czterech osób, domki murowane (od 4 do 10 osób) i małe domki dla dwóch osób. W sąsiedztwie znajduje się plaża - jedyna taka w najbliższej okolicy Wałbrzycha. Chodź prywatna, to dostępna dla wszystkich. I co ważne można z niej korzystać bezpłatnie.