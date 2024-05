Wojsko polskie wystawia na sprzedaż pojazdy i przedmioty codziennego użytku. I to w niskich cenach!

Wszystkich poszukiwaczy nietypowych okazji i miłośników militariów czeka niepowtarzalna okazja. Agencja Mienia Wojskowego (AMW) we Wrocławiu ogłasza wyprzedaż sprzętu, który już niebawem może znaleźć nowych właścicieli. W ofercie znajdziemy m.in. ambulansy, koparki, wojskowe prycze oraz skrzynie na amunicję. To wyjątkowa szansa na zakup sprzętu, który rzadko pojawia się na cywilnym rynku.

Jak wziąć udział w przetargu?

Przetarg pisemny organizowany przez Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu zaplanowano na 29 maja, o godzinie 10.00. Aby móc wziąć w nim udział, należy złożyć ofertę na wybrane przedmioty najpóźniej do 28 maja 2024 r., do godziny 15.00. Oferty muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe otwarcie i odpowiednio opisane, by jednoznacznie wskazywały ich charakter i przeznaczenie.

Wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak formularz ofertowy, Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży oraz upoważnienia, dostępne są do pobrania na oficjalnej stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego oraz w siedzibie Oddziału Regionalnego we Wrocławiu.