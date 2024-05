Wrocław - miasto spotkań i remontów. Co dalej z modernizacją ulicy Królewieckiej?

Rozpoczęty 5 maja remont ulicy Królewieckiej we Wrocławiu, mający na celu wymianę zniszczonej nawierzchni, jest częścią większego programu szybkiej wymiany nawierzchni, nad którym pieczę trzyma Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM). Prace te wprowadziły znaczące zmiany w organizacji ruchu, ograniczając przejazd do jednego kierunku – w stronę centrum, co stanowi duże utrudnienie dla mieszkańców i kierowców.