Przegląd prasy z tygodnia 2.06.2024. Co działo się we Wrocławiu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wrocławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Klub Antidotum we Wrocławiu zamyka się. Kultowa dyskoteka w Rynku działała 17 lat. Zobacz zdjęcia z klubu!”?

Przegląd tygodnia: Wrocław, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Klub Antidotum we Wrocławiu zamyka się. Kultowa dyskoteka w Rynku działała 17 lat. Zobacz zdjęcia z klubu! Klub Antidotum przy ul. Kiełbaśniczej we Wrocławiu, zaledwie krok od Rynku, ogłosił koniec działalności po 17 latach. W trakcie długiego weekendu wrocławianie po raz ostatni bawią się w tym klubie. Jak zgodnie twierdzą to koniec pewnej ery wrocławskiego życia nocnego. 📢 Rajd Koguta z Dolnego Śląska dotarł na metę na Mazurach! Zwariowane ekipy z całej Polski pojechały, by pomagać. Mamy zdjęcia z trasy! Ostatnie ekipy dotarły dzisiaj (1 czerwca) na metę Rajdu Koguta 2024 w Mrągowie województwie warmińsko-mazurskim. Rajd charytatywny miłośników motoryzacji z całej Polski, wyruszył z Oławy na Dolnym Śląsku. Były wśród nich ekipy z okolic m.in. z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy, czy Kłodzka. Pieniądze z 2500 pakietów startowych przekazane zostaną na pomoc charytatywną, to rekordowe 2,6 mln zł!

📢 Wiadomo, kim był człowiek, którego ciało wyłowiono z Odry we Wrocławiu. To 19-latek, który wskoczył do rzeki w Sylwestra AKTUALIZACJA O makabrycznym odkryciu we Wrocławiu informowaliśmy wczoraj. Dzisiaj, 1 czerwca już wiadomo, że ciało które dryfowało w rzece, to 19-latek który wskoczył do Odry w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia br.

Tygodniowa prasówka 2.06.2024: 26.05-1.06.2024 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nieodpowiedzialne zachowanie nad wodą: popili i wypadli z pontonu w Bardzie Śląskim, a mężczyzna wskoczył do Odry z mostu we Wrocławiu! Interwencje WOPR-u na Dolnym Śląsku w czasie długiego, czerwcowego weekendu przyprawiają o gęsią skórkę. Mieszkańcy igrają z życiem, a Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma pełne ręce pracy. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Bardzie Śląskim. Przewrócił się tam ponton, a do wody wpadły osoby, które nim płynęły. Mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. We Wrocławiu do Odry z wysokiego mostu wskoczył mężczyzna! z podejrzeniem urazu kręgosłupa trafił do szpitala!

📢 Kolejny sukces Opery Wrocławskiej! Tosca - fantastyczny spektakl w gwiazdorskiej obsadzie przyciągnął wrocławian na plac Wolności O godzinie 18.00 rozpoczęła się transmisja opery „Tosca” Giacoma Pucciniego na olbrzymim telebimie na placu Wolności. Widzowie mogli obejrzeć spektakl transmitowany na żywo z Opery Wrocławskiej, gdzie tego wieczoru na scenie stanęli obok siebie wrocławska sopranistka Aleksandra Kurzak i francuski tenor Roberto Alagna, gwiazdy światowych scen, prywatnie małżonkowie. 📢 Rajd Koguta 2024 wystartował! Bierze w nim udział blisko 2500 niesamowitych pojazdów! W czwartek, 30 maja, z Oławy pod Wrocławiem wystartował 8. Rajd Koguta, przyciągając miłośników klasycznej motoryzacji z całej Polski. Wydarzenie to nie tylko okazja do pokazania niezwykłych pojazdów, ale przede wszystkim szansa na wsparcie potrzebujących dzieci. W tym roku udało się zebrać rekordową kwotę 2,6 miliona złotych. Uczestnicy, przebrani w pomysłowe stroje, wyruszyli w 570-kilometrową podróż przez Polskę, by po dwóch dniach dotrzeć na metę w Mrągowie na Mazurach.

📢 Przed nami długi weekend we Wrocławiu. Sprawdź co będzie się działo i gdzie warto się wybrać W nadchodzący weekend Wrocław będzie pełen atrakcji! Od 30 maja do 2 czerwca stolica Dolnego Śląska zaprasza na wiele wydarzeń. Czekają na Was koncerty i mnóstwo zabaw dla dzieci. Na Rynku odbywa się Jarmark Świętojański, a także startują kina plenerowe. Zapoznajcie się z naszymi propozycjami na weekend! 📢 Stadion Olimpijski we Wrocławiu zaroił się od fanów motoryzacji. Wśród zaproszonych gości m.in. Adam Małysz W sobotę, Wrocław stał się mekką dla fanów motorsportu. Stadion Olimpijski przyciągnął tłumy na wyjątkowe wydarzenie Red Bull Speed Ways, gdzie gwiazdy takie jak Adam Małysz, Maciej Janowski, Jakub Przygoński, a także były kierowca Formuły 1 David Coulthard zaprezentowali swoje niezwykłe umiejętności. Wydarzenie to, z bezpłatnymi atrakcjami przed głównym show, przyciągnęło na stadion tysiące fanów, którzy nie zawiedli się na oferowanym spektaklu.

📢 Długo wyczekiwany remont wkrótce się zakończy. Ulica Pomorska ma być oddana do użytku Po dwóch latach oczekiwania, ulica Pomorska w końcu została otwarta dla ruchu. Dzięki kompleksowemu remontowi, droga ta zyskała nową jakość, która ma przynieść ulgę zarówno kierowcom, jak i miłośnikom dwóch kółek. Co dokładnie się zmieniło i jakie korzyści niesie za sobą modernizacja tej części miasta? 📢 Święto Bożego Ciała we Wrocławiu: tradycja i wiara na ulicach miasta W czwartek, 30 maja, ulice Wrocławia wypełniły się wiernymi, którzy wzięli udział w procesji Bożego Ciała. Tradycyjna uroczystość przyciągnęła tłumy mieszkańców oraz turystów, którzy przeszli z katedry wrocławskiej do bazyliki pw. św. Elżbiety. Wydarzenie to jest jednym z najważniejszych momentów dla wiernych Kościoła katolickiego, podkreślającym znaczenie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wyjątkowego dnia.

📢 Domy od komornika na Dolnym Śląsku. Ceny od 32 tysięcy do prawie 2 milionów złotych! Wszystkie licytacje w czerwcu! Daty, ceny, adresy Licytacje komornicze to prawdziwe okazje dla inwestorów i osób prywatnych szukających mieszkania w niższej cenie. Podczas licytacji można nabyć nieruchomość za ułamek wartości - zwykle 3/4 lub 2/3 sumy oszacowania. Sprawdź, jakie domy i mieszkania będą licytowane w czerwcu w największych miastach Dolnego Śląska. W galerii zdjęcia nieruchomości lub lokalizacji, adresy, ceny wywoławcze i opisy. 📢 Wielkie przedstawienie w Operze Wrocławskiej. Tosca Pucciniego w wykonaniu światowej sławy śpiewaków Aleksandry Kurzak i Roberto Alagna Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, małżeństwo śpiewaków mieszkających we Wrocławiu, zaprezentują swoje talenty w „Tosce” Giacoma Pucciniego. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników opery, które odbędzie się 31 maja i 2 czerwca. Bilety na spektakle są jeszcze dostępne. Co więcej, w piątek 31 maja, na placu Wolności odbędzie się transmisja przedstawienia na budowanym ogromnym telebimie o powierzchni ponad 80 metrów kwadratowych.

📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu: Otwarcie 21 czerwca 2024. Będzie dużo atrakcji! Bilety, ceny, parkingi - Zdjęcia! Tuż przed rozpoczęciem lata 2024 będziemy się mogli cieszyć nową wieżą z widokiem na Wałbrzych i okolice. Okazuje się, że zachowały się plany z 1978 roku mówiące o budowie wieży w tym samym miejscu. A co zaplanowano na uruchomienie tej naszej - współczesnej atrakcji? Znane są już szczegóły dotyczące wejść na wieżę i biletów turystycznych, parkingów. 📢 Tunel jak w filmie! Teraz dreszczyk emocji będą mogli poczuć pasażerowie Kolei Dolnośląskich Rewitalizacja jednego z kluczowych tuneli kolejowych na Dolnym Śląsku, pochłonęła 130 milionów złotych, ale efekty tej inwestycji są spektakularne. Tunel między Janowicami Wielkimi a Wojanowem, niegdyś uznawany za wąskie gardło na trasie z Wrocławia do Jeleniej Góry, dziś zachwyca swoją nowoczesnością i funkcjonalnością.

📢 Zdarzenie na Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. Są utrudnienia dla kierowców W środowe południe, na jednym z głównych skrzyżowań we Wrocławiu, doszło do poważnego wypadku, który spowodował znaczne utrudnienia w ruchu. Dwa samochody osobowe – Renault Scenic i Peugeot 807 – zderzyły się na skrzyżowaniu ulicy Olszewskiego z Aleją Wielkiej Wyspy. Zdarzenie to nie tylko wpłynęło na płynność ruchu, ale również zmusiło jedną z osób do odwiedzenia szpitala. 📢 Kto zastępcą prezydenta Jacka Sutryka? Znamy nazwiska wiceprezydentów We wtorek, 28 maja, Wrocław przywitał nowych wiceprezydentów miasta. Prezydent Jacek Sutryk dokonał wyboru, powierzając odpowiedzialne role Renacie Granowskiej z Koalicji Obywatelskiej oraz Ryszardowi Kesslerowi z Nowej Lewicy. Ich obszary działania – sprawy społeczne i edukacja – są kluczowe dla dalszego rozwoju miasta. Dołączają do zespołu z Jakubem Mazurem, kontynuującym swoją misję jako wiceprezydent. Oczekuje się jeszcze na ogłoszenie ostatniego zastępcy, co wzbudza zainteresowanie mieszkańców.

📢 Dzień Dziecka we Wrocławiu. Gdzie się wybrać i dobrze się bawić całymi rodzinami - zobaczcie nasze propozycje! Dzień Dziecka to szczególna okazja, kiedy najmłodsi mają możliwość celebrować radośnie na całym świecie. 1 czerwca, tuż po Mikołajkach, to dzień pełen oczekiwań i radości. Jak go aktywnie spędzić? Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wydarzeń we Wrocławiu, które pozwolą dzieciom i całym rodzinom w pełni cieszyć się tym wyjątkowym dniem. W tym roku Dzień Dziecka przypada w środku tygodnia, dlatego zarówno tydzień poprzedzający, jak i następujący po nim, będą pełne różnorodnych atrakcji. Zapoznajcie się z naszymi propozycjami, jak razem spędzić ten wyjątkowy czas. 📢 Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zaprasza do obejrzenia realistycznej makiety kolejowej w skali HO. Zapraszamy dzieci! W Sali Sesyjnej dworca Wrocław Główny będzie można podziwiać sporych rozmiarów makietę kolejową w skali H0 (1:87), przygotowaną przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu. To nie lada gratka dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć żywą kolej w miniaturze, poznać tajniki modelarstwa a jednocześnie zobaczyć realistycznie odwzorowany tabor kolejowy – również taki, którego na co dzień już nie zobaczymy na stalowych szlakach.

📢 Bolidy Formuły 1 we Wrocławiu? Brzmi abstrakcyjnie, ale jednak to prawda! W poniedziałek, mieszkańcy Wrocławia byli świadkami niecodziennego zdarzenia na Alei Wielkiej Wyspy. Ulica ta, będąca jednym z kluczowych arterii miasta, została zamknięta dla ruchu samochodowego i autobusowego na kilka godzin. Powodem takiego stanu rzeczy był plan filmowy Red Bulla, który zdecydował się na zorganizowanie spektakularnego pokazu z udziałem bolidu Formuły 1. Jak długo mieszkańcy musieli mierzyć się z utrudnieniami i jakie były ich skutki?

📢 Możesz pomóc policji w poszukiwaniach! Jeżeli widziałeś tę kobietę, skontaktuj się z posterunkiem W poniedziałek, 27 maja, społeczność Wrocławia i media społecznościowe zostały poruszone wiadomością o zaginięciu 14-letniej Magdaleny Trzesimiech. Dziewczyna wyszła z domu w kierunku szkoły, jednak nigdy do niej nie dotarła. Od tego dnia rodzina i przyjaciele żyją w niepewności, nie wiedząc, co się stało z nastolatką. Zniknięcie Magdaleny stało się centrum lokalnych, jak i ogólnopolskich apeli o pomoc w poszukiwaniach.

