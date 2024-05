Kolejna kryminalna historia na Dolnym Śląsku. Tym razem chodzi o domniemane zabójstwo

Brunów: spokojna wioska na Dolnym Śląsku

Brunów, to niewielka, ale malownicza miejscowość położona w powiecie polkowickim, na terenie województwa dolnośląskiego. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wioska liczy sobie około 500 mieszkańców, co czyni ją typowym przykładem spokojnej dolnośląskiej wsi, gdzie każdy zna swojego sąsiada, a życie toczy się swoim własnym rytmem. Tragiczne wydarzenia takie jak to, które miało miejsce w nocy ze środy na czwartek, są tutaj rzadkością, co sprawia, że cała społeczność jest głęboko poruszona i zaniepokojona.