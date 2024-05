Kto z Was lubi siedzieć na łące i patrzeć w niebo? Dzisiaj będzie szczególna okazja - pełnia Księżyca!

Fenomen Kwiatowego Księżyca

Kwiatowy Księżyc to nazwa pełni, która w tym roku przypada dokładnie między godziną 15:00 a 16:00 w dniu 23 maja. Nasz naturalny satelita znajdzie się wtedy w pełnej fazie, co oznacza, że z Ziemi będziemy mogli obserwować jego całkowity kształt. To szczególne zjawisko, które zdarza się raz w roku, daje nam możliwość podziwiania Księżyca w pełnej okazałości.

Księżyc podczas tej pełni będzie widoczny w konstelacji Skorpiona, zaledwie 11 stopni nad południowym horyzontem, co dodatkowo sprzyja jego obserwacji. Z uwagi na porę roku i specyficzny kolor, jaki może przybierać, nazywany jest on Kwiatowym Księżycem. Jest to zatem wyjątkowa okazja do zobaczenia naszego satelity w nieco innej odsłonie niż zwykle.